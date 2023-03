El inesperado efecto beneficioso de beber una taza de café todos los días

Hace tiempo que se sabe que el café, la bebida favorita de Occidente, tiene numerosos efectos beneficiosos para la salud. En esta línea, un estudio recientemente publicado en el medio científico Clinical Nutrition ha encontrado que tomar una taza de café todos los días puede reducir de manera significativa el riesgo de padecer diabetes de tipo II.

Uno de los puntos más fuertes de esta investigación es que atiende no sólo a la relación estadística entre el consumo de café y la diabetes de tipo II (un parámetro susceptible de verse distorsionado por otras variables) sino también a los mecanismos que pueden estar detrás de la asociación entre los dos fenómenos.

Una bebida antiinflamatoria

Los autores emplean datos extraídos del estudio prospectivo UK Biobank y del estudio Rotterdam, con una cohorte combinada demás de 150.000 pacientes, en los que observaron que efectivamente el consumo de una taza de café todos los días se asociaba a un riesgo entre un 4 y un 6% menor de padecer diabetes de tipo II. No sólo eso, sino que el uso habitual de la bebida también predecía una menor resistencia a la insulina, un menor nivel de proteína C reactiva (un indicador común de los niveles de inflamación), menores niveles de leptina (una hormona que regula la ingesta de comida y mayores concentraciones de adiponectina (una hormona que regula el metabolismo de la glucosa y los lípidos).

Estos beneficios, si bien ya eran significativos sólo con una taza de café cada día, aumentaban con cada ración adicional, dentro del rango evaluado (entre 0 y 6 tazas diarias). Los beneficios en relación con la diabetes de tipo II eran más fuertes en el caso del café espresso o filtrado, y en las personas no fumadoras.

Precisamente, la relación del consumo de café con todos estos parámetros son los que llevaron a los autores a hipotetizar que el modo en el que el consumo de café podría mediar en la diabetes de tipo II se relaciona con la naturaleza inflamatoria de esta enfermedad. Teniendo en cuenta que muchos de ellos son biomarcadores conocidos de los niveles inflamatorios del cuerpo, parece ser que el café podría tener efectos antiinflamatorios, lo que resulta consistente con la evidencia científica preexistente.

Referencias

Carolina Ochoa-Rosales, Niels van der Schaft, Kim V.E. Braun, Frederick K. Ho, Fanny Petermann-Rocha, Fariba Ahmadizar, Maryam Kavousi, Jill P. Pell, M. Arfan Ikram, Carlos A. Celis-Morales, Trudy Voortman. C-reactive protein partially mediates the inverse association between coffee consumption and risk of type 2 diabetes: The UK Biobank and the Rotterdam study cohorts. Clinical Nutrition (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2023.02.024.