La impresionante colección de Barbie de Zara que se está agotando a horas de su lanzamiento

Por fin ha salido a la luz la colección que más esperábamos: Zara y Barbie se han unido para hacer la combinación más rosa y llena de glamour que hemos visto. Pero ojo, porque si no estabas muy atenta a este lanzamiento vas a tener que darte prisa, porque se está empezando a agotar.

El 21 de julio se estrena la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Después de tanto despliegue con la promoción y los looks tan icónicos de Robbie, que han rebotado en la tendencia 'barbiecore' esta temporada, seguro que te van a entrar todavía más ganas de ponerte en la piel de la muñeca con esta colección, en la que el rosa, el brillo, el dorado y el logo de la muñeca son los nuevos protagonistas.

Además, si estás pensando que estos diseños no van a ser para ti, tienes que quedarte a ver los looks más 'tops' porque no tienen ningún desperdicio y se pueden adaptar a todos los estilos y tallas. En esta selección podemos encontrar ropa tanto para chicos como chicas, desde chándals, conjuntos 'denim', 'beachwear', estilismos de fiesta llenos de brillos, accesorios...

Las prendas más 'barbiecore' de la colección

Este es el vestido más Barbie que hemos visto en esta colección con los accesorios más evidentes de la película. Con el color más característico, los cuadros, en corte midi, nos recuerda a los looks de la muñeca más 'vintage', que vamos a ver representado seguro en la película encarnada en Margot, incluso con un punto más actualizado.

Lo malo es que de momento el vestido y el bolso están agotados en la web, así que tendremos que esperar a que vuelvan a reponerlo. El cinturón sí podemos encontrarlo (25,95 €) y también las gafas (39,95 € Ref. 2727/205) y el resto de accesorios, como las joyas o el pañuelo.

Vestido de cuadros rosa de Zara zara.com

Este look inspirado en Barbie ha recogido todas las tendencias para adaptarlo a un estilo que podríamos ver perfectamente en la película. El top con cuello 'halter' (29,95 € Ref. 6045/203) puede ir a juego con los pantalones con acabado metalizado (49,95 € Ref. 6045/201) para hacer un 'outfit' de muñeca, añadiendo todos los accesorios o para aprovechar las prendas por separado si quieres hacerlo un poco más básico.

Conjunto 'denim' rosa zara.com

Si eres de fan de Barbie, pero tu estilo es más urbano, no te preocupes porque hay colección para todas. También han incluido un chándal con todas sus piezas, tanto la chaqueta (39,95 € Ref. 0085/822), que todavía podemos encontrarla, aunque hay pocas unidades, como los pantalones (29,95 € Ref. 0085/823) y la camiseta (19,95 € Ref. 0085/808), con accesorios de piezas y gafas de colores para meternos un poco más en el papel.

Chándal de Barbie de Zara zara.com

Tanto para 'street style' como para una noche de fiesta, tenemos prendas para todas las ocasiones y hasta la talla XXL en vestidos y 46 en partes de abajo.

Este vestido (79,95 € Ref. 5919/100) sí que podemos encontrarlo en la web hasta la XL con un rosa más fucsia, en palabra de honor y con un nudo que marca la cintura para favorecer la figura.

Vestido rosa de Zara zara.com

Cuando hemos dicho que esta colección está pensada para todas las personas y estilos, no mentíamos. También podemos encontrar el look de Ken para ocasiones especiales, con trajes y conjuntos vaqueros y el 'beachwear' más de película.

Con este bañador rosa (25,95 € Ref. 8574/351), una camiseta con el dibujo de Ken (19,95 € Ref. 6224/363) y una 'bomber' satinada (89,95 € Ref. 0085/800) podríamos ver perfectamente a Ryan Gosling en una de las premiers de la película.

Look de Zara para chico zara.com

Zara también ha creado la 'barbie dreamhouse' en la vida real

Además, Zara no solo se ha quedado en un lanzamiento de prendas, sino que se ha querido meterse de lleno igual que los productores y actores de la película y ha creado instalaciones inmersivas de la 'Barbie Dreamhouse' en París, en el Zara de Champs-Elysee y en Nueva York en la tienda de Soho, que estarán disponibles desde el 17 hasta el 30 de julio.

La idea es entrar de lleno en el mundo 'barbie' y poder vivir la experiencia como si fuéramos nosotras mismas la muñeca, con su armario, su ropa y el universo entero que atrapa, traído al mundo real.

