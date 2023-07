'Gazpacho look', la nueva tendencia inspirada en las mujeres españolas

Penélope Cruz, Rosalía, Ana de Armas, Elsa Pataky, Paz Vega... Las mujeres españolas triunfan en las redes sociales y con ellas el estilismo español más costumbrista. El look de la madrileña en Vicky Cristina Barcelona es uno de los más imitados en TikTok y ha sido el principal culpable del nacimiento del 'gazpacho look', la nueva tendencia que no nos podemos perder.

Primero fueron las francesas, un estilo que nunca pasa de moda. Luego las escandinavas, gracias a Matilda Djerf; el relevo lo han tomado las italianas con las 'tomato girls' y ahora aparece esta nueva tendencia inspirada en el folclore español tomando como referencia el estilo andaluz.

Esta nueva tendencia que está apareciendo poco a poco en Instagram se basa en los vestidos de lunares, los flecos y volantes, aberturas en las faldas y, sobre todo, prendas muy sensuales en las que predomina en negro, blanco y rojo.

Prendas para conseguir el 'gazpacho look'

Además de la actitud, las claves para conseguir esta estética es apostar por recogidos tirantes, pelo con volumen y un maquillaje potente, aunque nada de esto es posible sin un buen estilismo. Por eso, te dejamos algunas ideas para conseguir el 'gazpacho look' sin apenas esfuerzo.

Chaqueta 'Rosalía' de Señorita Collection Cortesía

Una de las prendas más típicas del folclore español son las toreras. Inspiradas en el tradicional traje de luces, estas chaquetas cortas se convierten en la pieza estrella de cualquier conjunto, aportando fuerza al look. Si buscamos un diseño fiel al original, la tienda Señorita tiene el modelo Rosalía (430 €), en color rojo con bordado goyesco negro que refleja la rica herencia española.

Vestido corsetero satinado de lunares de Zara Cortesía

Por su parte, Zara tiene en su catálogo el vestido que querremos llevar tanto a una cita como a la Feria de Abril. Se trata de un modelo de estilo lencero, satinado, con el pecho fruncido y pequeños lunares que terminan en una falda con una abertura lateral. Todo un básico de armario para esta tendencia (29,95 € ref: 613/317).

Vestido 'Bora bora' en negro de Celia B Cortesía

Un diseño más tradicional, en el que se mezclan las raíces andaluzas con las más isleñas es el vestido Bora bora de Celia B (340,95 €). Su diseño midi y negro está adornado por unos volantes por toda la prenda en los que lleva delicados bordados de flores a todo color.

Minifalda de flecos de Mango Cortesía

En estos estilismos no puede faltar el tradicional mantón de manila, pudiéndolo llevar de la forma más convencional o a modo de falda. En el catálogo de Mango, nos podemos encontrar una minifalda de flecos estilo pareo que nos recuerda es esta prenda y lo mejor, está rebajada (27,99 € ref: 47081295-FLEQUI-LM).

Vestido de mangas abullonadas de Esencia Jerez Cortesía

Las mangas amplias y los vestidos ajustados son un 'must' para esta estética, que nos recuerdan a los trajes de flamenca. Si buscamos algo más minimalista y que no sea tan tradicional, aunque siga manteniendo la esencia, podemos buscar diseños como el de Esencia Jerez. Se trata de una prenda midi, de mangas abullonadas, escote palabra de honor y una abertura lateral en la falda (65,95 €).

