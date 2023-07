Los vestidos imprescindibles en tu maleta que valen tanto para ir a la playa como para salir de fiesta

Sol, calor, playa, piscina... todos los ingredientes que necesitamos para hacer las vacaciones perfectas. En nuestra cabeza tenemos pensados los looks perfectos para cada ocasión, ya sea para bajar a la piscina, para caminar por el paseo marítimo al atardecer, para tomar algo en el chiringuito de la playa o para salir de fiesta por la noche.

Sin embargo, no somos Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge en White Lotus) ni tenemos su impresionante set de maletas, tan solo una de cabina con las medidas justas para no tener que facturarla. Por esto mismo, nuestras opciones de 'outfits' son muy limitadas.

No obstante, la necesidad agudiza el ingenio y este verano no vamos a tener que renunciar al look perfecto. Por eso, hemos seleccionado los diez vestidos más versátiles para darlo todo mientras ahorramos mucho espacio (y dinero).

1. Vestido de punto degradado de Mango

Vestido punto paneles calados de Mango x Simon Miller Cortesía

Un imprescindible en nuestra maleta este verano es uno de los vestidos que Simon Miller ha diseñado para Mango. Esta última colección cápsula de la firma refleja el espíritu más divertido y juguetón del verano, donde los colores vitamina son los protagonistas. Entre las piezas, encontramos este vestido largo de punto con paneles calados, que va del amarillo al naranja (69,99 €. ref: 57000404-GARFUN-LM) y que nos convertirá en el centro de todas las miradas tanto en la discoteca como en el bar de la playa.

2. Vestido psicodélico

Vestido de punto multicolor de Zara Cortesía

Otra opción muy juguetona es el vestido multicolor que acaba de lanzar Zara (19,99 €. ref: 9598/120). Al ser de punto es perfecto para cualquier plan, ya que permite que la piel transpire sin problema haya el calor que haya, mientras que el estampado en colores tan vivos y llamativos hacen que queramos llevarlo a todas partes, puesto que se adapta a cualquier situación y plan.

3. Vestido mini calado

Vestido playero efecto crochet de H&M Cortesía

Los vestidos minis son un 'must' este verano, y si encima son calados, mejor. H&M lo ha dado todo este año con su colección de verano y nos encontramos piezas tan interesantes como esta. Se trata de un vestido corto con la espalda abierta, unas pronunciadas aberturas laterales y un diseño imita al crochet, lo que hace que sea un diseño muy fresquito (49,99 €. ref:1160138001).

4. Estampado boho

Vestido 'Sefora' naranja de Tinta & Bariloche Cortesía

Este año, el estampado étnico conquista las calles en colores muy contrastados y vivos, por lo que serán perfectos para darle el toque de brillo a nuestras escapadas veraniegas. Un ejemplo de ellos es el vestido Sefora de Tinta y Bariloche, que cuenta con un escote en 'V' muy favorecedor y el detalle en contraste en los colores naranja, amarillo y rosa potencian el bronceado y le aportan mucha luz al rostro. Ahora mismo se encuentra rebajado a 79,95 € (ref. 3543320.46).

5. Vestido largo de paneles

Vestido largo de tirantes de Oysho Cortesía

Uno de los diseños más veraniegos son los vestidos largos de paneles. Su silueta en 'A' le da mucha fluidez y movimiento, haciéndolos muy ligeros y cómodos de llevar, mientras que el corte debajo del pecho consigue que sea muy favorecedor para todo el mundo. Oysho ha lanzado uno de estos modelos en granate con estampado tropical en color agua y la espalda abierta con frunce y cierre anudado (59,99 €. ref: 1953/320).

6. Con un toque de lentejuelas

Vestido corto crochet de lentejuelas de Pull & Bear Cortesía

El 'mermaidcore' es una de las tendencias favoritas para la generación Z este verano, por lo que lo vamos a ver mucho tanto en las redes sociales como en el 'street style'. Se trata de prendas brillantes, tejidos de red y colores que nos recuerdan al mar y hemos encontrado estas tres cosas las hemos encontrado en el minivestido de crochet con lentejuelas de Pull & Bear (27,99 €. ref: 7392303).

7. En clave maxi

Vestido largo halter de Bershka Cortesía

Por primera vez en mucho tiempo, los vestidos maxi están comenzando a hacer su aparición y, aunque esta temporada no serán tendencia, pronosticamos una vuelta a lo grande para el año que viene. Una de las opciones más versátiles de este tipo de vestidos es el diseño que nos propone Bershka, en un color verde potente que sienta bien a todo tipo de melenas y de escote halter, por lo que es muy favorecedor (12,99 €. ref: 5576/360/500).

8. Vestido corto 'tie-dye'

Vestido corto estampado de Zara Cortesía

El 'tie-dye' y la estética hippy vuelven a nuestro armario este verano de la mano de Inditex, con looks muy salvajes, libres y, sobre todo, fresquitos. Este tipo de estampados siempre ha estado asociado a la playa, aunque esta temporada lo llevaremos a todas partes. Zara nos propone un minivestido de este tipo, con escote halter muy pronunciado y hombros descubiertos, consiguiendo un look sexy, pero ideal para el día a día (29,95 €. ref: 4786/249).

9. Vestido brillante

Vestido midi de tirantes con punto con brillo de Oysho Cortesía

Otro de los tejidos que no podemos dejar pasar, además del lino, es el lurex. Combinado con el algodón, consiguen crear diseños salidos de la tendencia Y2K con un toque de glamour y diversión a partes iguales. En Oysho podemos encontrar una versión veraniega llena de color, con el largo midi y de tirantes (39,99 €. ref: 1964/320).

10. De estilo 'patchwork'

Vestido largo de chrochet de Pull & Bear Cortesía

Con la vuelta del crochet, era de esperar que el 'patchwork' le siguiera de cerca y es que todo lo artesanal va a estar muy presente esta temporada. Uno de los vestidos más virales de este estilo es el de Pull & Bear y, nada más verlo, podemos adivinar el porqué. Los tirantes con el escote en 'V' son de lo más favorecedores, mientras que el diseño se adapta a todas las curvas para seguir al cuerpo y que a todo el mundo le siente bien (45,99 €. ref: 8391320).

