Margot Robbie se ha metido mucho en el papel que da vida a la famosa muñeca Barbie y esto se traduce en un cambio de estilo y personalidad hasta tal punto que la actriz australiana podría haber adoptado algunos hobbies de la susodicha muñeca. ¿Un ejemplo de esto? La pasión por el patinaje.

No es la primera vez que Robbie se sube a los patines, para su papel en Yo, Tonya también lo hizo. Aunque en aquella ocasión fue sobre el hielo, y esta vez sobre el sol de Malibú con un estilismo mucho más colorido y chillón propio de Barbie.

Las imágenes del rodaje de ella patinando con su estilismo noventero dieron la vuelta al mundo, y eso que aún no se ha estrenado la esperadísima película, y nos han dado algo que pensar. ¿Qué patines llevaría Margot Robbie de ser Barbie en la vida real? Las redes sociales tienen la respuesta.

Los patines de Barbie en la vida real serían de Chanel

Después del acercamiento de Chanel a los deportes de exterior en su última colección crucero, los más ingeniosos y expertos en 'personal shopper' se han aventurado a fusionar los diseños de la maison con algo tan deportivo como unos patines de cuatro ruedas.

"WHERE IS MARGOT ROBBIE, GET HER ON THE PHONE STAT" o lo que es lo mismo "¿Dónde está Margot Robbie? Que alguien la llame inmediatamente", este ha sido el comentario de algunos fans al ver el diseño deportivo de patines de Chanel en la red que sin duda alguna debería lucir en algún momento de la promoción la actriz australiana.

Un diseño híbrido que fusiona la deportiva de bota blanca y unos patines de cuatro ruedas con logos de Chanel superpuestos. Nunca algo tan sencillo había despertado tanta expectación. ¿Se animará Margot Robbie con ellos? ¿La poseerá Barbie y los teñirá de rosa? Por ahora no podemos hacer más que soñar con los patines de Chanel que llevaría Barbie por más de mil euros.

