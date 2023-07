Margot Robbie se burla de Ryan Gosling con uno de sus papeles menos conocidos

El próximo 20 de julio, en tan solo 10 días, por fin la gran pantalla se teñirá de rosa fucsia con uno de los estrenos más esperados del año, Barbie, la película con la que Greta Gerwig y Margot Robbie reivindican a la muñeca de Mattel que marcó nuestras infancias. La australiana se mete en la piel de la rubia, mientras que Ryan Gosling se convierte en su Ken.

Desde hace varias semanas, los dos actores protagonistas han estado inmersos en la promoción de la película, visitando ciudades por todo el mundo y concediendo entrevistas para medios. Entre sus encuentros con la prensa, destaca la entrevista para BuzzFeed en la que el portal entretiene a sus invitados con cachorros.

Robbie y Gosling han jugado con los perros mientras respondían a todo tipo de preguntas, también una sobre cuál de sus personajes se parece más a ellos. El canadiense no ha dudado en responder que Hércules, a quien dio vida en la serie El joven Hércules (1998).

Su compañera no ha podido contener la risa y ha compartido el momento en el que el equipo de la película averiguó que Gosling se metió en la piel del héroe griego. "¿Sabíais que Ryan interpretó al joven Hércules?", ha preguntado la rubia mirando a cámara, y ha seguido entre risas: "¡Me emocioné tanto cuando descubrí eso!".

Como vemos en el clip que se ha viralizado en TikTok, Gosling trata de cambiar de tema, pero Robbie insiste en lo sorprendente que fue saber este dato sobre su compañero: "Fue un día muy divertido en el set, cuando lo revelaste, y después me metí en todo el agujero de internet haciendo pantallazos y enviándotelos".

"Si hubiera sabido que iba a abrir la caja de Pandora...", responde Gosling. "Espero que la gente vea esta entrevista y vuelva a El joven Hércules, o al menos lo googlee", ha continuado Robbie, pero Ryan ha afirmado: "Yo espero lo opuesto". "Googlead: 'Ryan Gosling joven Hércules' y ved lo que sale, porque es maravilloso", ha bromeado la australiana.

Margot Robbie y Ryan Gosling en Barbieland

Ryan Gosling y Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

La química y el buen rollo entre Robbie y Gosling son más que evidentes en las entrevistas que conceden, también en esta última para BuzzFeed. Pronto los veremos como Barbie y su inseparable Ken en la película dirigida por Greta Gerwig, en la que la pareja protagonista debe abandonar Babieland y enfrentarse al mundo real.

El reparto que los acompaña no podría ser más estelar: Will Ferrell, Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Kate McKinnon, America Ferrara (The Good Wife), Alexandra Shipp (Con amor, Simon) o Dua Lipa, con cola de sirena, aparecerán en el filme.

Dua Lipa también forma parte de la banda sonora de la película, que suma a Karol G, Lizzo o Nicki Minaj, aunque quien realmente nos llama la atención en la lista es Ryan Gosling, que se cuela entre los cantantes. Pase lo que pase, seguro que afina de maravilla.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.