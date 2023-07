¿Qué canción suena en el coche de Barbie? Su importante significado para la película

[Este artículo contiene SPOILERS de Barbie]

Dua Lipa nos invitó a bailar toda la noche con Dance the Night, Karol G nos puso a perrear con Watiti, Nicki Minaj y Ice Spice nos trajeron la nueva versión de Barbie Girl y Billie Eilish tocó nuestro lado más emocional con What Was I Made For?. Pensábamos que teníamos controlada la banda sonora de Barbie (incluso vimos el clip de Ryan Gosling cantando I'm Just Ken), pero entonces llegó Greta Gerwig para sorprendernos una vez más.

En el tráiler pudimos escuchar a Margot Robbie cantarla, pero pasó desapercibida entre tanto fucsia y purpurina. Y, sin embargo, después de haber visto la película, estrenada el 20 de julio en los cines españoles, la canción que no nos podemos sacar de la cabeza es la que canta Barbie en su coche mientras inicia su aventura hacia el Mundo Real.

Gerwig no solo ha contado con artistas recientes para dar vida al mundo perfecto de la muñeca de Mattel. En su entrevista para Letterboxd, la directora hacía un repaso a las películas que le habían inspirado para crear Barbie Land, entre las que encontrábamos clásicos como El mago de Oz o Grease. Parece que, en cuanto a lo musical, también ha querido rememorar algunos temas de los 80 y 90 (en un mundo como el de Barbie, no podían faltar iconos como las Spice Girls).

La canción que suena en la radio del coche rosa de Margot Robbie es Closer to Fine, del dúo de folk-rock Indigo Girls, compuesto por Amy Ray y Emily Saliers. Publicaron su primer EP en 1987 y, dos años más tarde, lanzaron el álbum Indigo Girls, en el que se incluía la que es ahora la canción favorita de Barbie. A este le siguieron otros 12 discos, siendo el último de ellos One Lost Day, publicado en 2015.

Después del estreno del tráiler de la película en mayo, las integrantes del grupo no tardaron en dar las gracias a Barbie por cantar su canción. "¡Qué tengas un buen viaje al Mundo Real, Barbie! ¡Gracias por cantar con nosotras!", escribían en su cuenta de Twitter. Una bonita sorpresa para los fans del dúo musical.

La canción perfecta para Barbie

"And I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains"... Si nos paramos a analizar la letra, entendemos por qué tenía que ser esta la canción con la que Barbie decide emprender el viaje que le cambiará para siempre la percepción del mundo y de su persona: la canción de este dúo musical actúa de explicación del recorrido emocional por el que pasa la protagonista a lo largo de la película.

Closer to Fine (título que podríamos traducir como Más cerca estoy de estar bien) trata sobre la búsqueda de respuestas. Al inicio de la canción, el dúo canta sobre la necesidad de tomarse la vida menos en serio ("al fin y al cabo, es solo vida") y sobre haber salido de su zona de confort y seguridad ("Navegué mi barco de seguridad hasta que lo hundí").

En el estribillo, ese que no paramos de oír a lo largo de la película, Indigo Girls cantan sobre las aventuras en busca de respuestas ("Y fui al médico, y fui a las montañas, miré a los niños, bebí de las fuentes") para concluir que, al final, existe más de una respuesta para las preguntas que nos hacemos. "Cuanto menos busco la fuente para una respuesta definitiva, más cerca estoy de estar bien", concluyen mientras, en la película, Barbie busca su nuevo lugar en el mundo.

