Vídeo musical de 'I’m Just Ken', la canción de Ryan Gosling en 'Barbie'

Mattel Films puede dar el gran pelotazo este verano con la sorprendente película basada en las populares muñecas Barbie, y muñecos Ken, que ha dirigido Greta Gerwig y protagonizan Margot Robbie y Ryan Gosling. De hecho, las primeras reacciones que nos llegan de su primicia en Los Angeles no hacen más que aumentar las expectativas.

Aliada con Warner Bros. para la distribución, Mattel con toda probabilidad se anotará otro bombazo con el álbum de la banda sonora del largometraje repleta de canciones. Barbie The Album, lanzado por Atlantic Records, contará con Dance The Night de Dua Lipa o What Was I Made For? de Billie Eilish, además de canciones originales de Lizzo, Nicki Minaj, Ice Spice, Charli XCX, HAIM, GAYLE, KAROL G, FIFTY FIFTY, Tame Impala y unos cuantos artistas más hasta completar un soundtrack compuesto por 17 temas.

Uno de ellos será I'm Just Ken interpretada nada menos que por su mismo protagonista masculino, un Ryan Gosling con experiencia en la cuestión. Junto a su amigo Zach Shields formó la banda Dead Man's Bones y llegaron a publicar su primer, y único disco hasta la fecha, en 2009.

Y ante la cercanía del estreno de la película, en nuestros cines a partir del jueves 21 de julio, Warner ha difundido el vídeo de la canción presentándonos a un Ken profundamente emocional, hasta hacernos saltar alguna lagrimita. Se trata de una balada en la que reflexiona sobre sus objetivos en la vida y también sobre su relación con la célebre muñeca, y haciéndonos ver que, pese a todo, no todo es color de rosa.

La canción cuenta con la participación de uno de los grandes guitarristas de la historia como es Slash, de la banda de hard rock Guns N' Roses, según reveló a Variety Mark Ronson, productor de la banda sonora. Pero, también cabe recordar que el actor y músico canadiense no será el único Ken del filme. También nos encontraremos con otras iteraciones del muñeco interpretadas por Simu Liu, Scott Evans, John Cena, Ncuti Gatwa o Kingsley Ben-Adir.

