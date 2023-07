Billie Eilish anuncia por sorpresa una nueva canción para la película 'Barbie'

Hace tan solo unas semanas, la película Barbie compartía un primer listado de los artistas que componen su banda sonora estelar, que cuenta con la presencia de intérpretes como Karol G (y su canción Watiti), Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Karol G, Tame Impala, Lizzo, Khalid o Haim.

La última en sumarse por sorpresa a esta lista ha sido la cantante norteamericana Billie Eilish, quien ha anunciado el lanzamiento de What Was I Made For? (¿Para qué fui hecho?, en español) para el filme dirigido por Greta Gerwig.

"AHHHHHHHHHHHHHHHH!!! What Was I Made For? sale el 13 de julio a las 7 am PT. Hicimos esta canción para la película Barbie y significa un mundo absoluto para mí. Esta película va a cambiar nuestras vidas y espero que la canción también lo haga", ha señalado Eilish en su cuenta de Instagram, citando también a su hermano y colaborador habitual, Finneas O'Connell.

La banda sonora de 'Barbie'

Esta noticia llega después de que el filme anunciara que a priori contará con una versión de Barbie Girl, la canción de Aqua que tanta gente asocia con las muñecas de Mattel, después de que varios litigios empresariales y disputas por los derechos causaran que el tema peligrara. Su presencia en el tráiler enamoraba al público.

Además, la versión de Barbie de Greta Gerwig también contará con la presencia de Dua Lipa, quien interpreta la canción Dance the Night y también tiene un pequeño papel como la Barbie Sirena, el modelo de la muñeca que enamoró a generaciones de niñas y niños.

El filme, que cuenta con un guion coescrito por Gerwig junto a Noah Baumbach, viene acompañado de un reparto presidido por Margot Robbie, rodeada de Michael Cera, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Kate McKinnon, Will Ferrell, Issa Rae, Alexandra Shipp o Helen Mirren como narradora.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.