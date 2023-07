Primeras reacciones a 'Barbie': "Es la perfección"

Su estreno cada vez está más cerca y, aunque el resto de mortales tendremos que esperar al 20 de julio para ver por fin la Barbie de Greta Gerwig, los críticos internacionales ya han podido disfrutar de la nueva película de Margot Robbie y Ryan Gosling. Y sí, las primeras reacciones lo confirman: la película sobre la muñeca rubia es todo lo que esperamos y más.

Los vestidos de Robbie en las premieres, la casa real de Barbie construida en Malibú, los avances de la banda sonora con Nicki Minaj, Dua Lipa y Billie Eilish... Cuanto más vemos sobre el filme ambientado en Barbieland, más ganas tenemos de verla aunque, con todos los avances, también ha llegado la preocupación: ¿y si nos están creando demasiadas expectativas?

Si a ti también te ha rondado la cabeza este temor, no te preocupes, aquí están las primeras críticas de la película para confirmar lo que, en el fondo, ya sabíamos: que la película sobre la muñeca de Mattel va a ser uno de los mayores fenómenos del año (y que si algo le falta, es más tiempo para mostrarnos más de la historia de las Barbies y los Kens).

Perri Nemiroff (Collider): "¡He visto Barbie! La artesanía es increíble. Concretamente, el vestuario y el diseño de producción es un trabajo de otro nivel que contribuye fuertemente a crear la sensación de que realmente son Barbies. Sus casas de ensueño y sus mundos cobran vida".

"En cuanto a la historia, me encuentro un poco dividida. Creo que la película sirve especialmente bien a la Barbie de Margot Robbie y su viaje, pero hay otros personajes que experimentas arcos importantes y necesitaban más tiempo en la pantalla para poder explorar sus historias al máximo".

Joseph Deckelmeier (Screenrant): "Barbie me ha pillado con la guardia baja, y lo digo en el mejor de los sentidos. Es graciosa, rimbombante y muy inteligente. Greta Gerwig apunta alto y se anota un home-run. La actuación de Margot Robbie es genial y Ryan Gosling y Simu Liu son puro entretenimiento. ¡Todo el reparto es brillante!".

Eze Baum (This Week Media): "Barbie es un triunfo. Un guion perfecto respaldado por grandes actuaciones (particularmente la de Ryan Gosling) que convierte lo que podría haber sido una comedia de estudio en un agudo comentario sobre nuestra sociedad que hace que sus matices sean sabrosos para aquellos que no se lo toman al pie de la letra. Greta Gerwig es un 3/3".

Sharronda Williams (Pay or Wait): "Barbie es ingeniosa, sincera y francamente divertida. Ryan Gosling roba las escenas generando la mayoría de las risas mientras la sincera actuación de Margot Robbie te llegará al corazón. Si bien disfruté de gran parte de la película, a veces, el guion se sentía hinchado".

Kartcy Stephan (Variety): "Barbie es la perfección. Greta Gerwig ofrece un comentario matizado sobre lo que significa ser mujer en un juego divertido, caprichoso y maravilloso. Todo el reparto brilla, especialmente Margot Robbie y Ryan Gosling en unos papeles para los que claramente han nacido".

Kyle Buchanan (The New York Times, respondiendo a un tweet sobre cómo los artículos sobre Barbie siempre incluyen frases de ejecutivos de Mattel diciendo que no querían que apareciesen ciertas escenas en la película): "Vendrán más ideas sobre Barbie pero la número uno es que todavía no entiendo cómo Greta Gerwig ha conseguido salirse con la suya (dijo admirado). ¡Barbie es dos horas de esto! Estuve sonriendo y estupefacto todo el tiempo... ¿Cómo evadió lo que debieron ser cinco carpetas llenas de notas ejecutivas?".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.