Greta Gerwig temía que 'Barbie' destruyera su carrera

Si tu primera película como directora es Lady Bird, y la segunda es Mujercitas, está claro que vas a convertirte de la noche a la mañana en un nombre clave para la industria. Greta Gerwig ya era aclamada previamente, por su carrera como actriz y sus trabajos con Noah Baumbach, pero tanto Lady Bird como Mujercitas han tenido presencia en sus respectivas carreras de premios y han arrojado unas expectativas insostenibles sobre futuros trabajos. De ahí que sorprendiera a propios y extraños que Gerwig eligiera Barbie como próxima película, haciéndose cargo además del guion junto a su pareja (creativa y sentimental) Baumbach. Basada en la icónica muñeca de Mattel, Barbie presenta a Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken.

Además de a un reparto de campanillas (de Will Ferrell a Kate McKinnon, pasando por Simu Liu y Emma Mackey), que erige a Barbie como uno de los estrenos más esperados de 2023: llega el 21 de junio, coincidiendo con Oppenheimer de Christopher Nolan. Entrevistada en el podcast At Your Service de Dua Lipa, Gerwig se ha mostrado consciente del extraño paso que parece ser Barbie para su carrera. Y de hecho asegura que tuvo miedo por eso mismo. “Fue aterrador. Hay algo en el hecho de empezar tu carrera así que es como ‘bueno, todo es posible’. Sentí miedo al empezar a escribirla. Como, ¿por dónde empezar? ¿Cuál va a ser la historia?”. La inquietud de Gerwig resultó ser, sin embargo, una razón de más para hacerse cargo de la película. “Creo que fue precisamente por ese miedo”.

“Normalmente ahí es donde está el mejor material. Cuando te sientes como ‘me aterroriza esto’. Cualquier cosa que hace que pienses ‘esto podría acabar con tu carrera’. Entonces te dices ‘vale, probablemente deba hacerlo’". En este sentido reconoce que ha sido un alivio contar con el apoyo de Mattel en el proyecto. “Ha sido un socio increíble. Ha confiado mucho en nosotros y nos ha dado libertad, lo que es increíblemente raro. Fuera lo que fuera que quisiéramos ser, no intentaron detenernos”. Gerwigcuenta además cómo llegó a una producción así, y fue clave el entusiasmo de Robbie como productora.

Antes, la idea de hacer una película de Barbie había sido tanteada por Amy Schumer o Diablo Cody, antes de que Robbie (con su sello LuckyChap) se propusiera llevar al cine a la muñeca. “Conocía a Margot desde hace tiempo, justo antes de la producción de Mujercitas”, cuenta Gerwig. “Nos conocimos por otro proyecto que no acabó funcionando. Pero me gustó mucho. Pensé que era maravillosa y muy inteligente. Así que pensé ‘si tengo la oportunidad de volver a trabajar con ella, la aprovecharé’”. Una vez le llegó una oferta, Gerwig accedió tan rápido que quiso meter por medio a Baumbach sin siquiera consultárselo.

“Se acercó a mí y me dijo ‘¿estarías interesada en escribir esto?’ Y yo dije ‘sí’. Y luego dije ‘y a Noah le gustaría escribirlo también’. Y en realidad no había hablado con Noah sobre esto”. Tuvo que ser curiosa la expresión de Baumbach cuando se enteró, pero tampoco dudó en subirse a bordo. “Fue en marzo de 2020 cuando Noah dijo ‘¿estamos destinados a escribir una película de 'Barbie'?’. Yo dije ‘sí’'. Él dijo ‘¡no tengo ninguna idea para eso! ¿Por qué no nos contrataste para escribir otra cosa?’. Y dije ‘porque tengo un presentimiento. Me gusta Margot y tengo un presentimiento’”.

Aún nadie ha podido ver Barbie, pero las vibraciones que despierta son muy positivas. Ferrell, que encarna en la película a un maquiavélico ejecutivo de Mattel, garantiza que podemos esperar grandes cosas del film. “Es, en mi opinión, el ejemplo definitivo de alto y bajo arte fusionados. Un cariñoso homenaje a la marca y, al mismo tiempo, una sátira: un comentario increíble sobre el patriarcado y las mujeres en la sociedad, y por qué se critica a Barbie mientras todas las niñas siguen queriendo jugar con Barbie".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.