Cs se impone un objetivo difícil: ganar en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia

La dirección nacional de Ciudadanos se va a volcar este año 2018 (previo a los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2019) en preparar la conquista de las grandes capitales españolas. "El asalto a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla está al alcance de la mano", según han asegurado a 20minutos.es fuentes de la formación que preside Albert Rivera.

Después de la victoria histórica en Cataluña en votos y escaños (la primera de una formación de ámbito nacional en Cataluña) desde la democracia "no sirvió para quebrar la mayoría absoluta separatista, pero sí para visualizar a Cs como una formación ganadora y lista para gobernar", según las fuentes de Cs.

El partido naranja va a centrar su estrategia de cara los comicios municipales de 2019 en "crecer mucho en las zonas urbanas" y, especialmente, "en las grandes capitales". En Cs creen que están en disposición de lograr "resultados muy importantes" en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, que además deberían servir para "ayudar a un crecimiento importante también en los Parlamentos autonómicos".

Madrid: Villacís frente a Carmena

La candidata a alcaldesa de Madrid volverá a ser Begoña Villacís, quien en los comicios de 2015 obtuvo 7 concejales y el 11,4% de los votos. El PP, con Esperanza Aguirre, ganó con 21 ediles y el 34,5% de los votos, pero Manuela Carmena (Ahora Madrid) se convirtió en la alcaldesa al lograr 20 concejales (el 31,8% de los votos) y pactar con el PSOE, que obtuvo nueve ediles con Antonio Miguel Carmona de candidato y el 15,2% de los votos.

"Quiero ganar las elecciones en Madrid y ser la próxima alcaldesa", asegura Begoña VillacísBegoña Villacís se impone un objetivo ambicioso: "quiero ganar las elecciones en Madrid y ser la próxima alcaldesa". "En mayo de 2015 no tenía la misma experiencia, no era conocida, ahora creo que somos una certeza, se nos ve como una garantía. Me he pateado Madrid de arriba a abajo, por todos los barrios, y los madrileños saben que ofrecemos un proyecto realista e ilusionante", asegura. "El Gobierno de Manuela Carmena es una jaula de grillos, con diferentes facciones que se hacen la guerra entre ellos, hay muchos madrileños desilusionados", sostiene.

En Cs dan por hecho que alcanzarán entre 14 y 15 concejales, "pero no nos ponemos límites". Por ello, confían en llegar a superar al PP, que obtuvo 21 ediles en 2015 y que, según los calculos de la formación naranja, sufrirá un "retroceso significativo". "El PP no tiene un referente claro en Madrid, tampoco el PSOE", aseguran. Además, prevén una caída de Ahora Madrid, aunque sostienen que si se confirma que Manuela Carmena se vuelve a presentar "podría evitar un hundimiento de Podemos y sus aliados en Madrid".

Barcelona, alternativa a Colau y al secesionismo

En los comicios municipales de 2015, Ada Colau logró un triunfo histórico (al frente de Barcelona en Comú -el partido que apoyaba Podemos), quien se impuso al entonces alcalde de CiU Xavier Trias. Colau logró 11 concejales con el 25,2% de los votos frente a los 10 del independentista Trias (22,7% de los votos).

En tercera posición quedó la candidata de Cs, Carina Mejías, con 5 ediles (11% de los votos). Colau logró el apoyo para la investidura de ERC (que obtuvo 5 concejales) y el PSC (4). El PP logró 3 ediles y la CUP otros 3.

Pero el resultado en los recientes comicios autonómicos catalanes del pasado 21-D fue muy distinto. Cs, con Inés Arrimadas de candidata a presidenta de la Generalitat, se impuso en la ciudad de Barcelona. Cs logró 218.746 votos en Barcelona (23,9%), -42.000 más de los que logró Ada Colau-; en segunda posición quedó ERC (191.226 votos, el 20,9%), seguido de Junts per Catalunya (la formación de Puigdemont), que logró 178.880, el 19,5%. En cuarta posición quedó el PSC (14,4%), seguido de Catalunya en Comú (el 9,3%), la CUP (5,2%) y el PP (5%).

Así, aunque las recientes elecciones autonómicas eran muy distintas a las municipales de 2015, ya que el electorado estaba muy polarizado entre independentistas y no independentistas, el batacazo del partido de Ada Colau fue espectacular, al pasar de un porcentaje de voto del 25,2% a solo el 9,3%.

Cs presentará de nuevo de candidata a Carina Mejías, quien asegura a 20minutos.es que "antes del 21-D teníamos una encuesta interna en la que empatábamos con Colau y ERC en Barcelona, pero tras los resultados de las autonómicas las expectativas son mucho mejores". La portavoz de Cs tratará de "fidelizar a los barceloneses que nos votaron el 21-D" para "ganar las elecciones municipales".

Según Mejías, "Ada Colau ha fracasado estrepitosamente, está en caída libre por sus coqueteos con los independentistas como se vio el 21-D. Barcelona está paralizada, ha perdido inversiones, ha ralentizado el turismo, ha caído la facturación de los comercios, restaurantes, taxis, hoteles...". "Si Cs gobierna el Ayuntamiento la marca Barcelona volverá a ser un referente de modernidad", indica. Preguntada por si será la candidata a alcaldesa, Carina Mejías respondió: "la decisión de presentarme a las primarias la tomaré más adelante, pero es evidente que defenderé mi trabajo durante estos años".

Valencia: contra Ribó y un PP con ediles imputados

Otro de los grandes objetivos de la formación que lidera Albert Rivera es la conquista del Ayuntamiento de Valencia. En mayo de 2015, el candidato de Compromís, Joan Ribó, puso fin a 23 años de gobiernos del PP, con Rita Barberá al frente. En mayo de 2015, el PP ganó las elecciones con 10 concejales y el 25,7% de los votos, pero perdió el gobierno al sumar más ediles los partidos de izquierda. Compromís quedó segundo con nueve ediles y el 23,2% de los votos.

Cs quedó en tercer lugar, con seis ediles y el 15,3% de los votos, y superando al PSOE, que se hundió hasta el cuarto lugar con solo 5 ediles y el 14% de los votos. En quinto y último lugar quedó Valencia en Comú -la coalición que apoya Podemos-. El Gobierno pasó a manos de Compromís (9), PSOE (5) y Valencia en Comú (3) y en la oposición quedaron el PP (10) y Cs (6).

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Fernando Giner, se autoimpone el objetivo máximo: "Salimos a ganar para gobernar el Ayuntamiento de Valencia". "Joan Ribó es la antítesis de lo que yo represento, es un alcalde sectario, que antepone su ideología a la gestión", asegura. Sobre si será el candidato, Giner respondió: "Me apasiona Valencia, me encantaría ser el próximo alcalde pero, si soy el candidato de Cs dependerá de si me apoyan los afiliados".

Cs prevé crecer en concejales y superar al PP, que tiene a nueve de sus diez concejales imputados y no tiene un candidato definido. "Al PP le exigiremos una regeneración profunda", afirma Giner.

Sevilla, el reto más complicado

La capital más complicada para Ciudadanos en las elecciones municipales de 2019 será Sevilla, según admiten fuentes de la dirección de Albert Rivera. En la capital andaluza gobierna el PSOE (11 concejales), que recuperó la alcaldía en 2015 gracias a un pacto con Participa Sevilla (3 ediles), cercanos a Podemos, e Izquierda Unida (con dos ediles).

A la oposición pasó el Partido Popular, pese a que ganó los comicios con doce concejales, y también está Cs, con tres ediles. Ahora, la formación naranja, con Javier Millán al frente, prevé crecer en detrimento del PP, que no presentará de candidato a Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.