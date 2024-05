El precio de la vivienda turística seguirá disparado este verano: "Si no subes el alquiler parece que hay gato encerrado"

La mayoría de españoles está preparando o ha cerrado ya sus vacaciones de verano. Ser previsor y reservar con antelación suele ser beneficioso para nuestros bolsillos, ya que cuanto más se van acercando los meses de julio y agosto más caro nos va a salir disfrutar de unos días de descanso alejados de nuestra vivienda habitual.

El problema es que en los últimos años la inflación y la alta demanda han provocado un alza generalizada de los precios incluso para los más tempraneros. Alquilar una apartamento turístico en España en el verano de 2023 tuvo un coste medio de 172 euros, lo que supuso un aumento del 13% respecto al mismo periodo de 2022, según datos de Holidu, una de las principales plataformas de alquiler de casas de vacaciones de Europa.

Este verano, el precio de la vivienda turística seguirá disparado, pero el incremento será menor que el año anterior. Según fuentes del sector consultadas por 20minutos, la previsión es que alquilar una casa en los próximo meses de julio y agosto sea hasta un 10% más caro que en 2023 por regla general, siendo las zonas de playa donde más subirán los precios ante su mayor demanda.

No obstante, habrá casos puntuales en los que los inquilinos puedan pagar hasta un 20% más. "Mucha gente busca a última hora y ya solo quedan las casas más caras. Por lo general, son personas a las que no les importa abonar cantidades altas", destacan las mismas fuentes.

Las cifras que maneja Holidu apuntan a que en la costa de Cádiz, por ejemplo, uno de los destinos más solicitados, el precio medio por noche de una vivienda vacacional rondará los 194 euros, un 4% más que en el verano de 2023; mientras que en Alicante alcanzará los 176 (+75), en Girona los 170 (+8%), en Tarragona los 162 (+8%), en Valencia llegará a los 199 euros (+9%) y en Sanxenxo subirá hasta los 156 euros (+10%).

Almudena Ucha, directora de Rentalia, plataforma de alquiler vacacional del grupo Idealista, asegura que "el mercado del alquiler vacacional está viviendo un momento de ebullición en España" y que aunque "la crisis energética e inflacionista parece mitigada aunque sigue provocando un incremento de gastos con respecto al año pasado". "En 2023 llegaron 85 millones de turistas a nuestros destinos y parece que durante el trascurso de este año esa cifra se puede incluso superar", destaca.

Desde Holidu, Esteban Farías, portavoz de la compañía, aconseja a las personas interesadas en alquilar este verano una vivienda "reservar con anticipación" porque esta práctica resulta "clave para asegurar un destino a precio conveniente y que cumpla con las expectativas de los viajeros". Para Farías también es conveniente realizar un análisis previo: "Es crucial analizar cómo están fluctuando los precios en los destinos más populares para evitar pagar de más".

Playa La Barrosa. jose luis vega / iStock

"Me he visto obligado a subir el alquiler"

Pedro (nombre ficticio) tiene una casa que alquila durante los meses de julio y agosto en el complejo turístico Novo Sancti Petri, situado en la playa de la Barrosa, en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, una zona muy popular en verano.

En conversación con este medio reconoce que se ha visto obligado a subir los precios, aunque en su caso asegura que lo ha hecho menos que en la zona. "Me he visto obligado a subir el alquiler porque los gastos me han subido, pero también porque si no lo subes parece que hay gato encerrando y lo que estás ofreciendo es peor que el resto. Parece una tontería pero funciona así", afirma.

"En los tres últimos años, los precios de los alquileres en esta zona han subido más de un 25%. En mi caso, como lo alquilo casi siempre a las mismas familias solo lo he subido un 10%", explica Pedro, quien asegura que la quincena en julio no baja de los 2.500 euros y que en agosto esa cantidad se incrementa como mínimo hasta los 3.500 euros.

