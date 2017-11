Elecciones e independencia de Cataluña | Directo: Zoido: "El Piolín será historia el jueves"

El PDeCAT y ERC han presentado en el Congreso una solicitud para que se cree una comisión de investigación sobre "la represión policial el 1-O". La petición ha sido registrada por los diputados Carles Campuzano y Joan Tardà.

Este martes también se ha pronunciado sobre la situación en Cataluña el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien se ha congratulado de que "por suerte parece que la independencia es historia". Tebas ha reconocido que era "un problema" que la competición española hubiera "sufrido" por la presencia de hasta cuatro clubes catalanes (Barcelona, Espanyol, Girona y Nástic), pero "menos de lo que muchos decían".

Fuentes policiales han agregado a Europa Press que la División de Asuntos Internos de los Mossos investiga la actuación de los escoltas del expresident el fin de semana anterior a su huida a Bruselas. La Vanguardia asegura que se ha abierto una información reservada para concretar si alguno de ellos ayudó a Puigdemont en su viaje.

Zoido también ha informado de que los Mossos d'Esquadra han abierto un "expediente" a un agente de dicho cuerpo que estaría "acompañando desde el primer día" Puigdemont durante su estancia en Bruselas. Este agente, según el ministro de Interior, está "expedientado" por la Policía catalana y dicho expediente "se resolverá conforme a la aplicación de la norma correspondiente". "Si ha hecho algo que no debiera, no ha comunicado a dónde iba o ha incumplido la normativa vigente, sobre él caerá todo el peso de la ley, como es lógico", ha manifestado.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que su departamento trasladará a los agentes de Policía alojados en el barco atracado en el puerto de Barcelona a hoteles de la ciudad: "El Piolín será historia a partir del jueves". "Dada la normalidad que a partir del 155 se viene observando en Cataluña tenemos ofertas de hoteles que antes no teníamos y habrá la posibilidad de que se vayan redistribuyendo los efectivos en hoteles y en los otros dos barcos que hay allí", ha dicho.

Los agentes de la Policía y Guardia Civil alojados hasta ahora en el barco "Moby Dada" serán reubicados en otros lugares el jueves, pero todos los desplazados a Cataluña se mantienen por ahora.

Desde el PSOE, su presidenta, Cristina Narbona, ha pedido al expresident que regrese a España y se enfrente a sus "responsabilidades ante la Justicia" y ha calificado de "irresponsable" que siga en Bruselas. Según Narbona, con su presencia en la capital belga Puigdemont "se ha comportado de una manera profundamente irresponsable hacia ese pueblo catalán que invoca continuamente" aunque sólo quiera representar "a una parte de la ciudadanía". La exministra ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha abogado por establecer un modelo de relación asimétrica basado en un pacto entre comunidades que, según ha indicado. En un desayuno informativo de Europa Press, Barkos se ha referido a la cuestión de Cataluña y ha afirmado que el Estado español vive "sus días más críticos" en una situación a la que, a su juicio, se ha llegado por "falta de política y de diálogo". "No hablo de una concesión graciosa o arbitraria, sino del reparto de responsabilidades", ha añadido. La presidenta del Gobierno navarro ha advertido de que "en esta pugna nadie va a ganar", ha rechazado posibles enfrentamientos y demostraciones de fuerza y ha apostado por instalar "la política del diálogo".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha aterrizado en Bruselas para reunirse con Puigdemont y con los exconsellers que se encuentran en la capital belga. Según han explicado a Europa Press fuentes del partido, el mensaje que Rovira quiere transmitirle a Puigdemont es el de "sumar" entre las fuerzas independentistas de cara al 21-D. Las mismas fuentes han concretado que la suma que pretenden los republicanos se sustanciaría presentando "tres listas y un objetivo" a esos comicios.

Lliures ha decidido no presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, al considerar que se celebrarán en un contexto de "polarización" poco propicio para el "centro catalanista". Así lo han avanzado a Efe fuentes de esta formación liberal promovida por el exconseller de CDC Antoni Fernández Teixidó y el exdiputado de Unió Roger Montañola. Lliures reunió este lunes a su equipo ejecutivo y tomó esta decisión, a pesar de haber recogido los avales necesarios para presentarse en las cuatro circunscripciones electorales.

El expresident de la Generalitat José Montilla ha pedido a los independentistas que "den la cara" y expliquen qué ofrecen a la sociedad después de haber reconocido que la declaración de independencia "era un engaño". En una entrevista en Radio Euskadi, el senador ha vaticinado que el PSC "mejorará sus resultados de manera sustancial" en los próximos comicios autonómicos porque lleva una oferta para "un espacio electoral central", cuando "ni el inmovilismo representado por el PP y por Ciudadanos es una salida al problema catalán, ni la aventura del independentismo". Montilla ha denunciado "la presión que están sufriendo" alcaldes y ediles socialistas, que están siendo "acorralados y amenazados, ellos y sus familias, y a quienes se les ha montado escraches" para que dejen sus cargos, "por defender la legalidad constitucional".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha concedido su Premio a la Independencia 2017 a todos los jueces catalanes y se lo entregará al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, el próximo viernes, en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria que celebrará en Alicante.

Sobre la ruptura de Barcelona en Comú con el PSC ha hablado igualmente este martes el exdirigente de Unió y número 3 de la lista de PSC y Units per Avançar, Ramon Espadaler, quien ha considerado que Colau ha hecho una apuesta "muy nítida por el independentismo". Espadaler ha admitido que le "costó digerir" el apoyo del PSOE al 155 y no ha escondido las diferencias programáticas con los socialistas catalanes, pero ha considerado que era necesaria la coalición entre PSC y Units per Avançar (fundada por exdirigentes de Unió) para "hacer crecer el espacio del medio y reducir el de las trincheras" generado por el proceso soberanista.

El líder del PSC en el Consistorio barcelonés, Jaume Collboni, ha avisado, también en declaraciones a la Ser, de que el apoyo de su grupo a los presupuestos municipales está en el aire. "Nosotros pasamos a la oposición por una jugada más pensada para pactar con Junqueras tras el 21-D que con nada que tenga que ver con la ciudad de Barcelona", ha señalado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha descartado la posibilidad de formar un Gobierno de coalición con ERC tras haber roto su pacto con el PSC, un asunto que asegura que ni siquiera se han planteado, y ha avanzado que se propone gobernar "con mucho diálogo" y acuerdos puntuales con todos. En una entrevista a la Cadena Ser, la regidora no siente que sean ellos los que rompen el acuerdo con los socialistas, sino que lo atribuye al hecho de que el PSC "se haya situado claramente en uno de los dos bloques que han polarizado tanto la sociedad catalana".

El Ministerio del Interior ha decidido retirar del puerto de Barcelona el barco en el que un grupo de agentes destinados a Cataluña permanecen alojados desde hace casi dos meses. A partir de este jueves, los policías nacionales y guardias civiles que han permanecido en el conocido como barco Piolín pasarán a hoteles.

El portavoz del PdeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reconocido que él defendió que "era mejor ir al escenario electoral que no al escenario de la DUI". Sobre las nuevas siglas con las que concurrirán a las elecciones, Campuzano ha explicado en declaraciones al programa Espejo Público que pretenden que "refleje posiciones diversas del mundo soberanista".

La Mesa del Congreso comunicará este martes que se inclina por no sancionar las ausencias de los diputados de ERC y del PDeCAT en los plenos y en las comisiones durante lo que dura la crisis catalana. Esta era una reclamación que había realizado Ciudadanos.

Roger Español, el hombre que resultó herido en un ojo por una pelota de goma el 1-O, ha relatado lo sucedido aquel día en un vídeo difundido por Iridia, centro para la defensa de los Derechos Humanos. "Dependo de la medicación para no tener dolores ni mareos", afirma. "Ha pasado un mes y supongo que es demasiado pronto pero aún no acabo de acostumbrarme a tener la visión de un solo ojo", continúa. Iridia ha lanzado una campaña para parar el uso de estas balas, prohibidas en Cataluña desde 2014.



En esa misma entrevista, el presidente del Gobierno ha avanzado que revisará al alza la previsión del PIB, hasta el 2,8 o el 3%, si vuelve la normalidad a Cataluña.

Rajoy ha añadido que desconoce si Puigdemont sacará beneficio electoral por estar en Bruselas, "pero ya está bien de hacer el ridículo", ha agregado. Sobre su última conversación con él, el presidente ha dicho que fue "muy frustrante". "No tenía ninguna voluntad de dialogar y era totalmente imposible llegar a un entendimiento", ha agregado.

La lista de la antigua Convergencia se presentará bajo el nombre de Junts Per Catalunya y también tiene previsto incluir a exconsellers presos. Sobre este punto se ha manifestado el presidente, Mariano Rajoy, en su primera entrevista tras la aplicación del artículo 155. "Todas las personas que están en este momento en prisión pueden presentarse a las elecciones, no están inhabilitadas", ha dicho en la Cadena Cope, para acto seguido añadir que "sería absurdo" porque no podrían ejercer sus funciones.

¡Buenos días! Arrancamos este martes con las reacciones a la lista electoral que el PdeCAT presentará a los comicios catalanes del 21 de diciembre. Estará encabezada por el expresidente Carles Puigdemont y pretende incluir a independientes. Entre ellos no estará el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, según ha confirmado este martes el portavoz de la organización independentista, Marcel Mauri.