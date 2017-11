Sánchez acusa a Colau de sumarse a la hoja de ruta independentista

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acusó este martes a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y líder de Catalunya en Comú, de pasar de la "equidistancia" a "comprar los argumentos del bloque independentista". "Colau ha tomado una posición equivocada" que es "seguir la hoja de ruta" de los independentistas, agregó Sánchez, para quien Colau se distancia así de la "transversalidad" que defiende el PSC.

En una entrevista en Cuatro, el líder socialista valoró así la decisión de las bases de Barcelona en Comú, el partido de Colau en el consistorio, de romper la coalición de gobierno con el PSC. Los inscritos de BComú decidieron el pasado domingo, con un 54% de votos a favor y un 45% en contra, finiquitar ese pacto. Colau, ahora, necesitará nuevas alianzas para poder gobernar, pues sólo tiene 11 de 41 concejales en la ciudad condal.

El primer escollo para la alcaldesa será la aprobación inicial del proyecto de presupuestos en la tarde de este martes en comisión plenaria. Fuentes socialistas avanzan, por ahora, que no votarán a favor, aunque no precisan si se abstendrán o votarán en contra. El líder municipal del PSC, Jaume Collboni, se reunió esta mañana con Colau y le reprochó que "no se pronunciase" a favor de la continuidad del pacto, como él le pidió.

Los pactos del 21-D

Sobre el pacto entre PSC y Units per Avançar, formación heredera de Unió, Sánchez dijo que el objetivo es "tender puentes", avanzar hacia la "transversalidad" y superar la dinámica de "bloqueo". Preguntado por "qué tiene de izquierdas" llevar como número tres de Iceta a Ramón Espadaler, que votó contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, Sánchez replicó que hay que dejar de hacer "falacias ad hominem".

En cuanto a los pactos que podrían darse tras el 21-D, Sánchez dijo que es "curioso" que los comunes aboguen por un acuerdo a tres en la Generalitat (ERC-PSC-CatComú) tras expulsarles del Ayuntamiento de Barcelona, y prometió que los socialistas estarán en todo caso con la Constitución y el Estatuto de autonomía, de modo que rechazarán "cualquier fórmula" que implique a partidos que estén "fuera de la ley".

Críticas a PP, Cs e independentistas

Sánchez fue muy crítico con el independentismo, del que dijo que se ha quedado "desnudo en cuanto a sus argumentos", porque se ha demostrado que la hoja de ruta secesionista tiene impacto económico, implica una fractura social y carece de apoyos europeos. "Se ha comprobado el fracaso del discurso político del independentismo", apuntó el secretario general de los socialistas.

Igualmente duro se mostró con Ciudadanos, del que recordó que la mayoría de encuestas siguen situando como tercera o cuarta fuerza política, a varios puntos del PSOE, y del que llegó a decir que "ahora mismo es el Voz de la política española", porque "se ha situado a la derecha del PP". A esa deriva del partido de Rivera contrapuso sus propios planes: "Mi determinación es intentar la unidad de la izquierda", apuntó.

Finalmente, dijo que Rajoy "ha pochado la corrupción a fuego lento" y consideró que es "cuanto menos sarcástico" que el presidente diga que están inhabilitados políticamente todos los que han engañado a los ciudadanos de Cataluña, porque "planteado en los términos en que lo hace Rajoy, tendría que aplicárselo en primera persona", pues prometió en campaña, por ejemplo, bajar impuestos y luchar contra la corrupción, cosa que a su juicio no ha cumplido.