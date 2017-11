Desafío independentista | Directo: Forcadell y los miembros de la Mesa declaran ante el juez en el Supremo

Los seis citados están siendo investigados a raíz de una querella de la Fiscalía que les acusa de acordar admitir a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica (en el pleno del 6-7 de septiembre) y la resolución de independencia que se aprobó el pasado viernes 24 de octubre.

Consuelo Madrigal (ex fiscal general del Estado) y Fidel Cadena son los fiscales que participan en la declaración de Carme Forcadell.

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso y cabeza de lista de Catalunya en Comú a las elecciones del 21D, Xavier Domènech, confía en que no se repita hoy con los miembros de la Mesa del Parlament citados ante el Tribunal Supremo lo que pasó con los exconsellers enviados a prisión la semana pasada, algo que resultó en su opinión "desproporcionado e injusto".

IMPORTANTE: Empieza a declarar Carme Forcadell. Posteriormente lo harán los miembros de la Mesa.

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha acusado hoy al PSC de aliarse con el ala "superderecha" de la antigua CiU, al fichar al exsecretario general de Unió Ramon Espadaler como número 3 de la lista que encabezará el socialista Miquel Iceta en las elecciones del 21 de diciembre. En declaraciones a RNE, Cleries ha afirmado que el acuerdo electoral entre el PSC y Units per Avançar, formación heredera de la extinta Unió Democràtica, "es un cóctel difícil de digerir", aunque "ellos se aclararán cómo lo van a hacer".

Se retrasa unos minutos el inicio de las declaraciones, que estaba previsto para las 9.30 horas.

Castellà, en declaraciones a TV3: "Es la última oportunidad de ver si en la justicia española queda democracia".

La red ferroviaria y viaria de Cataluña funciona hoy con normalidad con la excepción de cortes puntuales por manifestaciones en la carretera N-154, en Puigcerdà (Girona), mientras que Renfe ha tenido que reubicar a unos 600 pasajeros de tres trenes AVE que salían de Barcelona hacia Figueres. Un portavoz de Renfe ha explicado a Efe que el servicio se desarrolla en estos momentos con normalidad, una vez que han sido recolocados los 600 pasajeros de los AVE que tenían prevista la salida de Sants a las 6.30, 7.20 y 7.55 horas, y que no lo han hecho con puntualidad por falta de convoyes.





Un grupo de manifestantes han gritado a Forcadell a su llegada mensajes como "Viva España" o "A la cárcel".

Fachin: "Si la gente ha sido capaz de ir más allá de sus convicciones para estar juntos, los partidos también tendrían que hacerlo".

Ada Colau se posiciona en Twitter para apoyar a Forcadell.

En Comú Podem también apoya desde el Supremo a los citados.

Marta Pascal, en TV3: "El Estado ha puesto toda la carga sobre el sistema judicial. Es una barbaridad. Tengo la esperanza de que los citados a declarar hoy vuelvan a casa".

Serra: "Si el Gobierno español está tan preocupado, que libere a los exconsellers".

Serra: "Si Cataluña sigue siendo agredida, seguiremos con este tipo de medidas como la huelga".

Serra: "Ayer tuvimos mucho trabajo paralizando el país".

Serra: "Lo que queremos es que todos vuelvan para casa".

Gabriela Serra (CUP), a las puertas del Supremo: "Esto es un ridículo histórico. El único delito de nuestra presidenta es hacer funcionar el Parlamento".

Fachin: "No he tenido nunca una relación personal con Pablo Iglesias más allá de la política".

Fachin: "Hemos hablado con los independentistas y con los no independentistas. No voy a fichar por otro partido ni he hablado con Pablo Iglesias".

Fachin: "Hay un sector de Podem Cataluña que piensa que hay otra manera de afrontar las cosas. Hay que dar una respuesta a lo que pasa en Cataluña".

Fachin: "Si no hay una manera de concurrir con otras formaciones, no voy a fichar por otra formación".

Fachin: "Es muy probable que yo no concurra el 21-D".

Fachin: "Qué proyecto político se puede defender con la violencia y la represión. Eso es una imposición".

Habla Fachin desde el Supremo: "Hay que llegar a un punto de entendimiento".

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este jueves con comportamiento plano (-0,03%), lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.226 enteros a las 9.01 horas, en una jornada en la que la Comisión Europea publicará sus nuevas previsiones económicas para España y para la Unión Europea en medio de la incertidumbre generada por el desafío secesionista en Cataluña.

Roger Torrent (ERC): "Venimos a expresar nuestra solidaridad. Esta es una causa general contra el independentismo, son presos políticos. Se juzga la mesa del Parlament por defender la democracia. Este es un juicio político que no debería existir". Recoge sus palabras El País.

La Asamblea en que la CUP decidirá si concurre en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre se celebrará este domingo 12 de noviembre en Granollers (Barcelona), han informado fuentes de la formación este jueves. El cónclave servirá para que el Secretariat Nacional haga un repaso a la actualidad política, explique los detalles que les han llevado hasta el momento actual y plantee a las bases cuatro escenarios posibles de cara a los comicios: no presentarse de ningún modo, no presentarse pero apoyar a una candidatura civil, crear un frente de partidos de izquierda o bien presentarse en solitario.

Esta es la carta emitida por Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bruselas.

En el caso de Nuet (CSQP) sostiene que votó en contra de la DUI y que por ello la causa contra él debe de ser archivada, y así lo hará saber al juez.

Todos ellos están acusados de rebelión, sedición y malversación. Esta semana han contado con control policial.

Forcadell, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet son los citados a declarar esta mañana en el Supremo.

Domenech: "Con la huelga hubo diversidad de movilizaciones, pero sobre todo una expresión de protesta; de que esta situación no puede seguir así".

Domenech: "Amnistía Internacional dice que los exconsellers tienen que estar fuera de prisión".

Domenech: "Creo que sería una buena noticia que el Supremo aplique un criterio diferente a la Audiencia Nacional".

Domenech en la Sexta a las puertas del Supremo: "Estamos apoyando a toda la mesa, especialmente a Nuet. Denunciamos que esto no puede tener una solución penal".

Más de un centenar de diputados, senadores, dirigentes y militantes de base de ERC, la CUP y el PDeCAT aguardaron a las puertas del Tribunal Supremo la llegada de Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa citados a declarar en el alto tribunal.

Siguen produciéndose incidencias en las carreteras catalanas por las protestas.

Se han dado tanto gritos de apoyo como proclamas por la unidad de España a la llegada de los citados al Supremo. Faltan poco más de veinte minutos para que comiencen las declaraciones, según la hora fijada.

Llegan Forcadell y los miembros de la Mesa al Supremo. Hay gritos de la gente que se agolpa alrededor del tribunal.

Así están ahora mismo los aledaños del Supremo. Todavía no han llegado los citados.

El poder destructivo de Puigdemont. Una opinión de Vicente Vallés.

Amnistía Internacional ha subrayado este miércoles que no se puede denominar como "presos de conciencia" ni como "presos políticos" ni a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ni tampoco a los exconsellers que se encuentran también en prisión.

Cámaras de televisión y fotógrafos ocupan ambas aceras de la calle en la que se encuentra la sede del alto tribunal, acordonada con vallas en una mañana fría y con poco tránsito en los alrededores, ya que este jueves es festivo en Madrid, que celebra el día de su patrona, la virgen de la Almudena.

Varoufakis: "¿Cuándo se despertará la UE para ver que los respetos por los derechos no son cosas internas de los Estados?".

Marta Pascal y Albano Dante Fachin se encuentran en el Tribunal Supremo, entre otros, para mostrar el apoyo a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa, que declararán, como ya hemos dicho, a partir de las 9.30.

Varoufakis: "Es la hora de que la Unión Europea se implique en la cuestión catalana".

Varoufakis: "Si Cataluña es independiente, tendría que continuar con las transferencias de dinero en las zonas más pobres de España y Europa".

Habla también Tardá: "La judicialización de los conflictos políticos conlleva escenarios como los que estamos viviendo. Creo que se impondrá el sentido común".

Cleries: "No nos gusta recurrir a los paros. Creemos en la fuerza del trabajo, pero lo que se está haciendo con Cataluña supera todos los límites".

Habla el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, en RNE: "Seguiremos trabajando por la lista unitaria. No hemos cerrado ninguna puerta".

Varoufakis: "Más del 50% de los votantes tienen que votar sí, no la mayoría de legisladores más uno".

Joan Tardá (ERC) manda ánimos a Carme Forcadell.

Varoufakis: "Hace falta un protocolo de la Unión Europea ante las regiones que se quieren independentitzar".

Varoufakis: "Puede darse el caso de que más regiones de la Unión Europea se quieran independizar, ahora es Cataluña, pero en el futuro puede haber más".

Varoufakis: "Tener presos políticos en España es una abominación".

Habla el exministro de Economía griego Yanis Varoufakis en Catalunya Radio.

Las carreteras N-145 -que conecta con Andorra- y N-154 -que lleva a Francia y al enclave de Llívia (Girona)- registran este jueves por la mañana retenciones derivadas de las manifestaciones de contrarios a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y del encarcelamiento de miembros del Govern cesado, informa el Servei Català de Trànsit.





Adelanta El Nacional que tanto Forcadell como el resto de miembros de la Mesa llegarán en coche a la sede del Supremo en Madrid, donde, recordemos, ya estuvieron la pasada semana, cuando se aplazó su declaración para que pudieran preparar con tiempo su defensa.

Los periodistas ya esperan la llegada de los miembros de la Mesa del Parlament al Supremo (Foto: EFE).



El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont dice estar seguro de que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre las ganarán partidos que rechazan el artículo 155 de la Constitución española, según el extracto de una entrevista difundida en las cadenas públicas flamencas VRT y Canvas.

El pleno del TC ha decidido, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa, tal y como pedía el incidente presentado por el Ejecutivo central.





El Tribunal Constitucional ha anulado este miércoles la declaración unilateral de independencia (DUI) acordada por el Parlament el pasado 27 de octubre, un fallo que ha adoptado al aceptar el incidente de ejecución presentado por el Gobierno, en virtud del cual ya la había suspendido cautelarmente.

Pablo Echenique (Podemos), en una entrevista en 20minutosreiteró la idea de la formación morada de plantear un referéndum pactado en Cataluña, pero reconoce que "el Constitucional no lo aceptaría".

Por otro lado, el Supremo también podría asumir los procedimientos judiciales de los exconsellers que ahora se encuentran la cárcel, tras la medida tomada hace una semana por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

¡Buenos días! La jornada de este jueves en el desafío independentista catalán está marcado por las declaraciones en el Supremo de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y del resto de miembros de la Mesa. Sus comparecencias está previsto que arranquen a partir de las 9.30 horas.