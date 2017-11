Rajoy: "No sé si Puigdemont sacará beneficio electoral por estar en Bruselas, pero ya está bien de hacer el ridículo"

Ridículo. Esa es la palabra que ha utilizado Mariano Rajoy para referirse a los pasos dados por Carles Puigdemont, todavía en Bruselas, tras la aplicación del 155. El presidente del Gobierno, con la mirada puesta en el 21-D, avisa de que "no sé si el señor Puigdemont sacará rédito electoral de sus actos, pero ya está bien de hacer cosas ridículas".

Así lo ha comentado en una entrevista en Cope, donde ha dicho que desconocía los planes del expresidente de la Generalitat, pero reconoció que "tomó una estrategia por su cuenta, igual que algunos de sus compañeros se quedaron, afrontaron sus actos y algunos ahora están en prisión y otros en la calle".

Rajoy, además, reconoció que desde el 1-O el Gobierno ha tenido que hacer frente a "una campaña de noticias falsas". El presidente desveló que según los datos que maneja "el 55% de esos perfiles falsos estaba en Rusia y otro 30% en Venezuela", pero aseguró que "no sospecho en absoluto" del Gobierno de Putin.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado además que sería "absurdo" que a una persona que está en prisión se le hiciera conseller porque no podría ejercer su función, aunque ha reconocido el derecho que todo el mundo tiene a presentarse a unas elecciones mientras no esté inhabilitado.

Ante las palabras dePuigdemont en las que ha apuntado que es posible una solución alternativa a la independencia y las de ERC en las que admiten que los independentistas no estaban preparados para gobernar, ha recalcado que lo que están diciendo a los ciudadanos es que había "grandes mentiras".

"No solo no estaban preparados, es que era imposible", ha añadido el presidente del Gobierno, quien ha recordado que entre esas mentiras estaba que el proceso no iba a afectar a la economía o que iban a obtener el apoyo internacional.

"La gente ya sabe lo que es el 155"

Sobre la aplicación y la marcha del artículo 155, Rajoy apuntó que "ahora la gente ya sabe lo que es", y fue más allá: "Ahora queda claro que si la gente se salta la Constitución hay una medida que tomar", sentenció.

Por otro lado aseguró que "lo que más nos preocupaba era la parte de Interior" y precisó que "el relevo de esa parte se debió porque había una estrategia para hablar mal de España".

Sobre la huelga, el presidente mantuvo también una posición muy clara: "No fue una huelga al uso, y de hecho se usaron niños como elemento de propaganda", pero se desmarcó de los dispositivos policiales. "Tanto el día de la movilización como el 1-O hubo dispositivos coordinados por la Policía, y confíamos mucho en las fuerzas de seguridad del estado, y el 100% de acierto no lo tiene nadie en la vida y entendemos que fue una situación dura y complicada".

Creo que inhabilitados políticamente deberían estar los que han engañado a la gente

"En España inhabilitado solo está aquel al que se le impone por mandato judicial, pero en mi opinión creo que inhabilitados políticamente deberían estar todos aquellos que han engañado a la gente", explicó Rajoy, en referencia a los exmiembros del Govern.

Refiriéndose a los términos económicos, Rajoy expresó que "ahora estamos ante un tema de voluntad política, porque el presupuesto de la Generalitat es casi el mayor de España". Asimismo, cree que "estos tiempos son de integración, no es momento de este tipo de procesos".

"El discurso de querer ser más pequeño va contra el sentido común y el signo de los tiempos", dijo el presidente del Gobierno. Reiteró que "España tiene un sistema de bienestar que no tiene nadie en el mundo, no sé a qué viene hablar mal de España. De vez en cuando deberíamos sentirnos orgullosos".

En cuanto al papel de Bélgica, Mariano Rajoy reconoció que "hubo algún problema con los partidos nacionalistas, pero nunca con el primer ministro". Además, elogió el papel de Theresa May, y de otros líderes. "Me he sentido respaldado y apoyado en todo momento", mostró.