Desafío independentista | Directo: la Guardia Civil busca audios del 1-O en la sede del 112 de Reus

Ampliamos: La Guardia Civil ha registrado durante una hora la sede del 112 de Reus (Tarragona), según han confirmado fuentes del Departament de Interior. Una decena de agentes buscaba las grabaciones de las conversaciones de los Mossos d'Esquadra durante la jornada del referéndum del 1 de octubre para conocer si dieron órdenes contradictorias con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibía la celebración de la votación.

Durante la entrevista, la ministra de Sanidad ha sido preguntada sobre la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión sin fianza por sedición a los presidentes de ANC y de Òmnium Cultural. "Lo que vimos ayer demuestra que todos somos iguales ante la ley en España", donde "no ha habido ningún preso político", ha dicho. El Gobierno quiere dejar clara esa idea y en la misma línea se han posicionado otros dos ministros, la de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el de Justicia, Rafael Catalá. "No se puede hablar de presos políticos, podemos hablar de políticos presos", ha afirmado Catalá. Para el president, Carles Puigdemont, sí los hay. "España encarcela a los líderes de la sociedad civil de Cataluña por organizar manifestaciones pacíficas. Lamentablemente, volvemos a tener presos políticos", tuiteó este lunes.

Spain jails Catalonia's civil society leaders for organising peaceful demonstrations. Sadly, we have political prisoners again