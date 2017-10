Sánchez se desmarca del PSC y evita criticar el envío a prisión de Sánchez y Cuixart

El desafío soberanista en Cataluña vuelve a provocar distancias entre PSOE y PSC. La decisión de la jueza Carmen Lamela, conocida a última hora de este lunes, de enviar a prisión por sedición a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente, ha sido acogida de modo bien distinto por Pedro Sánchez y Miquel Iceta.

El secretario general del PSOE, de visita este martes en Galicia para conocer de primera mano los estragos provocados por los incendios, afirmó que "el PSOE tiene muy claro que España cuenta con un Estado social y democrático de derecho" y manifestó que su partido "cree en la separación de poderes". Sánchez reiteró su "respeto" a las decisiones judiciales en calidad de líder de la oposición.

"Comprendo y respeto las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del PSOE ni me pronuncio por las decisiones judiciales que me gustan más ni por las que me gustan menos. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer en el día de hoy", agregó. ¿Y esta decisión, le gusta más o menos?, le preguntaron entonces a Sánchez, que evitó la cuestión y dijo que "las decisiones judiciales corresponden al ámbito judicial" y, a la política, le corresponde hacer política.

La reacción del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, fue bien distinta. En la noche de este lunes, el líder de los socialistas catalanes consideró "desproporcionada" la decisión de la jueza. "La decisión de la juez nos parece desproporcionada. El 23.09 ya criticamos que se acusara de 'sedición' a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart", escribió en su cuenta en Twitter.

En declaraciones a la Cadena SER, Iceta manifestó poco después su "respeto" a las decisiones judiciales, pero insistió en que la calificación del delito de sedición era "desproporcionada" y que la medida cautelar era igualmente "desproporcionada". "La situación se va a complicar, si cabe, aún más (...). Yo creo que esto dará más munición a los independentistas, que están acusando a España de ser un Estado autoritario", agregó.

La decisió de la jutge ens sembla desproporcionada. El 23.09 ja vàrem criticar que s’acusés de "sedició" a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 16 de octubre de 2017

Diputados del PSC en el Congreso se expresaron en la misma línea. "Qué barbaridad, desproporcionada decisión. En [un] momento de política y diálogo, [la] respuesta judicial es nefasta. Un gran error para Cataluña y España", escribió Marc Lamuà. "Así no. Con medidas penales desproporcionadas no se resolverá el conflicto #hablemos ya", apuntó por su parte Lidia Guinart.

Així no. Amb mesures penals desproporcionades no es resoldrà el conflicte #ParlemJa — Lídia Guinart (@lidiaguinart) 16 de octubre de 2017

Quina bararitat, desproporcionada decisió.En moment de política i diàleg,resposta judicial és nefasta.Un gran error per Catalunya i Espanya. — Marc Lamuà Estañol (@MarcLamua) 16 de octubre de 2017