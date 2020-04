Los técnicos del Ministerio de Sanidad han recomendado, en la rueda de prensa diaria para comentar la actualización de información a cerca de la pandemia del coronavirus en España, que las personas que tengan que reincorporarse al trabajo este lunes y presenten el menor síntoma, no salgan, avisen al sistema sanitario y no tengan contacto directo con nadie.



La jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, María José Sierra, ha asegurado que esta es la única manera de poder cortar un posible repunte en los contagios.



Este lunes se reincorporarán al trabajo aquellas actividades no esenciales, como son la construcción y la industria pesada, que habían quedado restringidas desde hace diez días para tratar de controlar la expansión del virus, aunque España mantiene el estado de alarma y de confinamiento para toda la población.