2020 será el año de las consolas, pero la pandemia podría retrasar el lanzamiento de juegos

Todos los adictos a los videojuegos estaban esperando a que llegase 2020: por fin Microsoft y Sony iban a sacar sus buques insignia y las nuevas consolas Xbox y PlayStation iban a montar una auténtica batalla por conseguir el trono.

Ya conocemos casi todo sobre la Xbox Series X y sobre la PlayStation 5. Sin duda cuentan con mucho por lo que entusiasmarse y es probable que tengas muchas ganas de echarles el guante. Sin embargo, conviene que te pares a pensar en una cosa: ¿vale la pena gastar unos 500 euros en una nueva consola sin juegos?

En una entrevista reciente con CNBC, el jefe de Microsoft Xbox, Phil Spencer, dijo que “aunque espera que la producción de la Serie X de Xbox se mantenga a tiempo, la pandemia de COVID-19puede retrasar el lanzamiento de juegos para la nueva consola”.

De hecho, Microsoft solo se ha comprometido oficialmente a lanzar ‘Halo Infinite’ junto con Xbox Series X, según The Verge. ‘Senua's Saga: Hellblade 2’ es otro título propio de Microsoft con fecha de lanzamiento en diciembre de 2020. Hasta ahora, no ha habido informes de retrasos, pero ese es uno de los juegos a los que Spencer hacía referencia, junto con ‘Observer (System Redux)’, ‘Outriders’ y ‘Gods and Monsters’, que actualmente tienen fechas de lanzamiento de Xbox Series X para Navidad de 2020.

El mayor problema, dijo Spencer, es que “los desarrolladores ahora están trabajando de forma remota”. Eso agrega “nuevos desafíos a todo el proceso de desarrollo del juego”, como por ejemplo “compartir archivos extremadamente grandes a través de conexiones de Internet domésticas que podrían no ser las más rápidas”.

Es decir, que si los juegos de las nuevas consolas se retrasan, lo más probable es que no haya muchas razones para apresurarse a comprarlas, a no ser que quieras tener un pisapapeles bastante caro.

Todo ello, claro, teniendo en cuenta que los lanzamientos de Xbox Series X y PlayStation 5 no se retrasase también. Si las consolas no debutan para fin de año, casi definitivamente resultará en una pérdida masiva de ventas navideñas para ambas compañías.

Ya lo hemos visto estas últimas semanas

Algunos juegos de alto perfil en otras consolas se retrasaron antes de la pandemia. Se suponía que ‘Cyberpunk 2077’ saldría el mes pasado, pero el desarrollador CD Projekt Red retrasó eso hasta el 17 de septiembre. ‘Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2’ debía lanzarse en el primer trimestre de este año (a fines de marzo), pero creador Hardsuit Labs retrasó eso hasta una fecha posterior no anunciada.

El desarrollador de juegos Naughty Dog dijo el mes pasado que retrasaba el lanzamiento de ‘The Last of Us 2’ “indefinidamente” en PlayStation. El juego originalmente iba a salir en febrero, pero luego se retrasó hasta mayo y finalmente, después de una filtración reciente de contenido del juego, Dog fijó el 19 de junio como fecha de lanzamiento.