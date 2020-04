Microsoft podría revelar en mayo 'Lockhart', una Xbox Series X más asequible

Desde finales del año pasado, Microsoft ha ido dándonos pequeñas píldoras de información sobre su nueva consola. De la Xbox Series X sabemos que tendrá almacenamiento extraíble de 1TB, puerto USB 3.2 para un HDD externo y Blu-ray4K y permitirá jugar a un catálogo de miles de juego de Xbox One y Xbox 360. La marca ya presume en su eslogan: “Potencia, velocidad y compatibilidad”.

De lo que no sabemos mucho, todavía, es de su precio. Pero los últimos rumores apuntan a que Microsoftseguirá la línea de la consola predecesora y lanzará dos modelos: uno más potente, que sería Xbox Series X, y otro más asequible, una versión más barata que los rumorólogos han bautizado como Xbox Series S, siguiendo la estela de Xbox One -la firma sacó la Xbox One X más potente y la Xbox One S-.

No obstante, desde el portal Windows Central indican que esta propuesta más económica de consola se llamaría Xbox ‘Lockhart’, aunque parece que en el mundo gamer no ha triunfado este nombre ‘oficial’.

Si bien se espera que ‘Lockhart’ admita juegos y experiencias de próxima generación, los rumores dicen que su rendimiento supera los cuatro teraflops, lo que sería significativamente menor que los 12 teraflops que Microsoft ha afirmado que el buque insignia de la Serie X de Xbox puede producir.

Eso significa que para alcanzar esa combinación de precio y velocidad, Microsoft seguramente tendrá que reducir el soporte para funciones más sofisticadas como salida de vídeo 4K, una frecuencia de actualización de 120Hz, ray-tracing o almacenamiento ‘a bordo’.

Windows Central afirma también que “algunos empleados de Xbox pronto podrán llevarse a casa prototipos de preproducción para pruebas extendidas” de esta ‘Lockhart’.

¿Un posible evento en mayo?

El portal ha filtrado también que es posible que haya “próximas exhibiciones a principios de mayo”, tanto de esta consola como del modelo original, así como el nuevo hardware Surface.

Además de todo esto, Microsoft supuestamente también estaría trabajando en algunos accesorios nuevos diseñados para su uso con la familia Xbox Series X/S, incluidos “unos nuevos auriculares totalmente inalámbricos que serán compatibles tanto con la próxima generación de Xbox como con otros dispositivos como PC, teléfono y tablet”.

Dado que Microsoft lanzó los Surface Headphones en 2018 antes de seguirlos con los Surface Earbuds aún inéditos, agregar un par de auriculares Xbox inalámbricos centrados en el jugador “tiene mucho sentido”.