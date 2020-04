'The Last of Us: Part II' ya tiene nueva fecha de lanzamiento: y ahora, ¿cómo evitar los 'spoilers'?

Sony y Naughty Dog acaban de revelar una nueva fecha de lanzamiento para The Last of Us: Part II. El videojuego se distribuirá en todo el mundo el 19 de junio. El cambio de fechas, además, afectará al estreno de Ghost of Tsushima, que también se retrasa.

The Last of Us: Part II estaba programado para estrenarse el 29 de mayo de 2020. Pero a principios de este mes de abril, Sony anunció que retrasaba su lanzamiento "hasta nuevo aviso".

La compañía japonesa lo ha anunciado en el blog de PlayStation. Al tiempo ha felicitado al equipo de Naughty Dog por seguir trabajando a pesar de las circunstancias y hacer posible el estreno.

Updated release dates: The Last of Us Part II and Ghost of Tsushima come to PS4 this summer: https://t.co/RvMfBI8nxLpic.twitter.com/5AAPgO6tFw — PlayStation (@PlayStation) April 27, 2020

Lo que Sony no ha aclarado por ahora es si The Last of Us: Part II estará disponible en formato físico, digital o en ambos. No hay que olvidar que la empresa retiró el título de la tienda de PlayStation y ofreció reembolsos por las preventas hechas hasta ese momento.

Aunque el videojuego no ha salido, las filtraciones de su contenido sí. Ya hay spoilers circulando por Internet. Naughty Dog ha reconocido las filtraciones y, en su cuenta de Twitter, ha pedido a su comunidad de gamers que eviten compartir este tipo de información.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

“Sabemos que los últimos días han sido increíblemente difíciles para ustedes. Sentimos lo mismo. Es decepcionante ver que se esté propagando material previo al lanzamiento del desarrollo. Haz todo lo que puedas para evitar spoilers y te pedimos que no los compartas”, han escrito los de Naughty Dog.

El estudio pide a los jugadores y fans un poco de paciencia: “The Last of Us: Part II estará en tus manos pronto. No importa lo que veas o escuches, la experiencia final valdrá la pena".

Sony ya tiene cómo bloquear 'spoilers'

The Last of Us: Part II tiene nueva fecha de estreno, pero sufre spoilers. ¿Cómo evitarlos? Sony parece tener la respuesta. Hace un par de años ya registró una patente para conseguirlo. Ahora se han conocido los detalles de este "servicio de bloqueo de spoilers cross-platform".

Cuenta Video Games Chronicle que el sistema patentado por Sony sería capaz de distinguir elementos que podrían contener datos relevantes de la trama del videojuego y bloquearlos. De ese modo no se mostraría toda información que pudiera ser reveladora, como sucede, por ejemplo, con los trofeos ocultos.

Por cierto que los cambios en el calendario de The Last of Us: Part IIafectarán al estreno de Ghost of Tsushima, videojuego de Sucker Punch que estaba programado para el próximo 26 de junio. Para evitar coincidencias en el tiempo, El título se retrasa y estará disponible a partir del próximo 17 de julio.