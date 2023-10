'Vamos a ver' habla con el 'monje vidente': "Me dijo que tenía 18 años y tuvimos una relación. Soy una víctima más"

El conocido como el 'monje vidente' ha sido puesto en busca y captura por, presuntamente, haber liderado una red de menores que extorsionaban a personas influyentes de la sociedad valenciana. Pese a esto, Vamos a ver ha conseguido una entrevista en exclusiva con él.

"Esto parece que se ha sacado de una película de acción. Yo soy una víctima más, tengo mi consulta en Valencia y se presentó una tarde una persona que decía tener 18 años, la atendí. Otro día se presentó y varios días más hasta que se ganó un poco la confianza", ha señalado el presunto extorsionador.

"Después, digamos que tuvimos relación y él me grabó. Cuando me grabó, a los dos días, se presenta diciendo que tiene un vídeo morboso que me ha grabado, sin saber yo que me estaba grabando en ningún momento. Me pidió 100.000 euros, de ahí pasó a pedir 50.000 y al final terminó pidiendo 20.000 euros.", ha agregado el monje vidente.

Además, el monje vidente ha destacado que se encuentra en Bilbao: "Yo perdí el carnet de identidad. Fui a la comisaría, que está cerca de donde vivo en Bilbao y fui a poner una denuncia. Si yo estuviera en busca y captura, me habría detenido la Policía en ese mismo momento".

"Me fui de Valencia con mucha presión del menor porque cuando me sacó unos veinte, quería otros veinte. Lo que hice es bloquear los teléfonos, cambiar el teléfono y quitarme del medio de todo este follón", ha agregado el monje vidente que, finalmente, ha hablado acerca de Francis Montesinos: "Él me dijo que lo conoció porque se presentó en su tienda, que estaba haciendo la mudanza y dijo que tenía 18 años, que estaba buscando trabajo y le dijo que sí".