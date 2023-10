Ana Terradillos, indignada con la escasa ayuda a los mayores: "Luego se nos llena la boca hablando de ellos. ¡Es una vergüenza!"

Llega el invierno y, con él, la necesidad de encender la calefacción en nuestros hogares. Sin embargo, tal como ha explicado este lunes La mirada crítica, muchos de los mayores de nuestro país no pueden permitirse este 'lujo'.

Así, el matinal de Telecinco ha conectado en directo con Marcelo, representante del club de jubilados de Fuenlabrada, que ha apuntado que "se presenta un invierno bastante duro, sobre todo con la calefacción".

"Ellos no ponen la calefacción apenas, van con la mantita. La verdad es que es un riesgo para su salud, para muchos... Intentamos ayudarlos en lo que podemos, pero si no hay un cambio legislativo en algunas cosas, no vamos a prosperar", ha agregado Marcelo.

Por su parte, Ana Terradillos ha destacado que esta situación le daba mucha "pena". "Si la gasolina sube, sube el transporte. Y si el transporte sube, pues sube todo lo demás", ha agregado Marcelo, que también ha apuntado que muchos ancianos llenan el 50% de un vaso con leche y el resto, con agua: "Así les dura más tiempo un cartón".

Totalmente rota, Terradillos ha criticado: "Es que con la comida se reinventan, comen sobras... pero que un señor de una edad, de 80 o 85 años, muertos del frío en su casa, con lo larga que es la tarde para esta gente... Con toda la noche pasando frío, que es el momento más complicado para ellos donde la cabeza les va a mil por hora... ¡Se te rompe el corazón y que nadie pueda ayudarles! Yo, mira... Es una vergüenza, es una sinvergüenzada, luego nos jactamos y se nos llena la boca con nuestros mayores".