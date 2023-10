La madre de Juan del Val, 40 años reinsertando y acogiendo presos: "Yo quería hacer algo que mereciera la pena"

Con motivo de la salida de Bocabesada, el último libro de Juan del Val, Espejo Público contó con él en su plató y, además, le puso en contacto con su madre, Ángeles Pérez, cuya labor sorprendió a todos. Por ello, este lunes, el matinal ha vuelto a contar en directo con la mujer.

Así, Ángeles ha señalado que lleva 42 años trabajando en la cárcel a través de su asociación, con la que ayuda a los expresidiarios a reinsertarse en la sociedad. De esta manera, cada semana, la mujer visita a 150 reclusos de diferentes prisiones.

"Yo voy a ver al que me llama. A mí me da igual que sea de aquí, que de allí, que del otro lado y que tengan el delito que tengan. Si me llaman, yo voy a verlos y, si puedo, les ayudo", ha contado Ángeles en el programa de Antena 3.

Además, Ángeles ha apuntado que la mayoría de los expresos suelen necesitar tratamiento, un sitio para dormir, donde comer y, por ello, la asociación cuenta con cinco pisos de acogida para que los exreclusos se sientan como si estuvieran en su propia casa. La mujer ha agregado que, en la asociación, también trabajan con el preso sobre el delito que ha cometido.

Ángeles ha explicado que, al principio, estaba sola en su misión de ayudar e iba a la cárcel, sacaba algunos presos de permiso y los llevaba a un apartamento pequeño ubicado frente al Hospital Gregorio Marañón: "Yo no era una voluntaria que quisiera hacer una horita al día, quería hacer algo que mereciera la pena. En el año 80, los chicos jóvenes consumían mucho. Lo que yo quería era ayudarles y lo planteé en la parroquia de La Estrella".

Finalmente, Espejo Público ha puesto en contacto a Ángeles con Carlos, el primer preso al que la mujer ayudó a salir adelante cuando solo tenía 19 años: "Ella ha sido mi segunda oportunidad en la vida. Ha habido un antes y un después. Ha significado salir del pozo y me ha dado una nueva oportunidad de todo. Ha sido volver a nacer después de conocerla a ella".