Isa Pantoja cuenta todos los detalles de su boda: "Me iba a ir de luna de miel a Jordania, pero tal como está la cosa..."

El pasado viernes 13 de octubre, Isa Pantoja y Asraf Beno contrajeron matrimonio y celebraron su amor con todos sus amigos y familiares en una amplia finca de Sevilla. Sin embargo, la joven no pudo disfrutar de la compañía de sus familiares, pues ni su madre, Isabel Pantoja, ni su hermano, Kiko Rivera, estuvieron presentes en el día más importante de su vida.

Este viernes, Isa Pantoja ha contado, en Vamos a ver, todos los detalles de su boda. Así, la joven ha recalcado que contaba, desde hace un mes, con que su madre no acudiese al evento y que, además, le habría resultado muy extraño que su hermano se presentase allí "sin haber hablado antes" con ella de los problemas que tienen.

Tras esto, los colaboradores del matinal de Telecinco no han podido evitar preguntar a la protagonista por el episodio que sucedió con Aneth, la invitada que fue expulsada de la celebración. En primer lugar, Isa ha asegurado que Asraf no sabía nada del problema con Aneth: "La noche de antes la pasamos separados, él no sabía nada y no está metido en esto, así que me parece absurdo que lo haya metido".

"Dicho esto, lo que hablo con ella, lo sé yo; lo que he vivido, lo sé yo; y no tengo nada más que decir", ha señalado Isa. Por su parte, Joaquín Prat ha preguntado a su compañera: "¿Qué pasa, que raja, va contando las cosas, sospechas que es la topo o amiga traidora?", a lo que Isabel Rábago ha apuntado: "La frase exacta que, según Aneth, Isa le dice a ella es: '¿Cuánto te pagan los compañeros para venderme?'".

Asimismo, Giovana ha añadido, dirigiéndose a Isa: "Tú acusas a Aneth de venderle información al director de Socialité, Javier de Hoyos... Yo he trabajado allí y nunca se paga por ninguna información. He sido subdirectora, no se paga nunca. Y, otra cosa, Aneth en estos seis años jamás te ha vendido a Socialité ni ha dicho nada malo de ti".

Isa ha decidido zanjar el asunto: "Yo no he hablado, no voy a decir nada. Lo que hablo con ella me lo guardo para mí, ella no me importa y es que me da igual. Te agradezco las palabras y por decirme esto. No tengo contacto con ella".

Finalmente, el presentador del matinal ha preguntado a la joven qué planes tiene de cara a su luna de miel, a lo que esta ha respondido: "Me iba a ir a Jordania, pero tal como están las cosas me lo han desaconsejado. Ahora me planteo hacer un safari o ir a Vietnam".