Este martes, Espejo Público se ha hecho eco de la noticia que ha tenido como protagonista a Lucía Etxebarria, que ha sido denunciada por llamar 'hombre' a una persona trans no binaria. Por ello, la escritora está obligada a pagar una indemnización de 11.000 euros.

Para recaudar el dinero necesario, la escritora ha abierto un espacio de donaciones a través de sus redes sociales, donde ya acumula más de 10.000 euros y asegura: "Este caso va a ser histórico y va a marcar un antes y un después. Si lo ganamos, yo seré esa mujer a la que tendrás que agradecerle que puedas llamar 'hombre' a un 'hombre'".

"Hay que aclarar una cosa. Yo no le llamé 'hombre'. Yo dije: 'Yo creo que es un hombre y yo aquí veo un hombre", ha apuntado Etxebarria. Sin embargo, la persona afectada ha demandado a la colaboradora por considerar que esta había incurrido en una intromisión ilegítima en su derecho al honor, concretamente, en la relación con su identidad de expresión como género, como persona no binaria.

Asimismo, la escritora ha recalcado que no sabía nada acerca de la identidad sexual de esta persona: "Yo ni siquiera entiendo". Además, ha recordado el artículo 16 de la Constitución, en el que se protege "la libertad en cuanto a creencias, ideología y religión"; y el artículo 20, que "protege la libertad científica": "Mi carrera es científica. Yo he hecho neurociencia". Sin embargo, la escritora ha agregado que no podía seguir hablando del tema, puesto que el asunto estaba judicializado.

Pese a que, en un principio, Etxebarria se ha mostrado con una sonrisa y segura de su actitud, todo ha cambiado cuando el matinal ha contactado en directo con la periodista Daniela Requena, secretaria LGTBI del PSOE en Valencia, quien se identifica como persona no binaria: "Una persona trans no binaria es una persona que no se identifica con lo que socialmente se conoce como mujer o como hombre".

"Me gustaría preguntarle a Lucía qué es lo que tiene en contra del colectivo trans porque ella siempre es partícipe, a través de redes sociales, de generar bulos que contribuyen al odio y la discriminación hacia el colectivo trans", ha apuntado Daniela que, sin embargo, no ha podido obtener la respuesta que esperaba puesto que el abogado de Etxebarria le había aconsejado no entrar a debatir en este tema.

"Como consejo, yo le diría que dejara de hacer un poco el ridículo por redes sociales porque no hace más que contribuir en unos bulos que no van a ninguna parte y que, además, son absurdos", ha agregado Daniela Requena.

Pese a que Lucía Etxebarria había abandonado el plató, no ha podido volver a entrar cuando Requena ha apuntado: "No hay nada más que ver el Twitter de Lucía para ver que aprovecha cada situación para ir en contra del colectivo trans. Siempre está envuelta en toda la polémica. Es tan sencillo como preguntar".

Así, la colaboradora ha regresado al plató para apuntar que Daniela Requena pertenece al PSOE, al igual que la persona que la ha demandado: "Te rogaría que midieras tus palabras. Basta de llamar tránsfobo a cualquiera. Yo no voy en contra del colectivo trans. Muchas de mis mejores amigas, antes de que tú nacieras, eran trans. Por favor, yo creo que debemos cortar esto porque hay un conflicto de intereses, pero parece muy desagradable este momento. Daniela, el caso está judicializado. No me insultes y frenemos aquí".