Leopoldo López, opositor y antiguo preso del régimen venezolano, visita 'Espejo Público': "Me volvería a entregar otra vez, sin duda"

El pasado 20 de septiembre, Javier Moro publicó su nueva novela, Nos quieren muertos, basada en la historia real del político y activista Leopoldo López y su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

López tuvo que escoger entre continuar con su vida y su lucha desde el extranjero o, por el contrario, enfrentarse desde Caracas al régimen de Maduro y exponerse a la posibilidad de ser detenido por opositor. Para proteger a su familia, el político decidió entregarse y, con este gesto, se acabó convirtiendo en un auténtico héroe.

Este martes, Javier Moro y Leopoldo López han visitado el plató de Espejo Público, donde han charlado con Susanna Griso acerca de la historia y de cómo se gestó la novela. "Estuve siete años en la cárcel: tres y medio, casi cuatro, en la cárcel militar de Cabo Verde y luego mi casa, como cárcel", ha destacado López.

"Es la historia de Venezuela, de millones de personas, de millones de iniciativas. En Venezuela, la dictadura quería muertos a los medios, a la libertad de expresión... La estranguló, la asfixió y ya no la tenemos. Igual pasó con la justicia y con los derechos. Nos quieren muertos es un libro que narra una historia, pero millones de venezolanos podrían escribir esa historia de cómo hemos perdido la democracia y de cómo seguimos teniendo mucha fe y esperanza en recuperarla", ha destacado Leopoldo López.

Respecto a su condena en Venezuela, López ha apuntado que "sabía que iban a ser años": "Mi esposa tenía la esperanza de que fuesen 45 días, después tres meses, después un año... Pero para mí, siempre, el tiempo era un peligro que tenía que manejar muy bien. Yo nunca me hice preso de la expectativa del tiempo".

Asimismo, el político ha recalcado que "para nada" se arrepiente de haberse entregado a la justicia: "Me volvería a entregar sin duda alguna porque lo que yo tenía en mente para generar un impacto con esa entrega se logró, que era mostrar a Venezuela y al mundo que en Venezuela no había democracia. Quizá esto no lo recordamos ahora porque han pasado ya diez años, pero en Venezuela y en el mundo, lo que estaba ocurriendo no se definió como una dictadura, como una autocracia, hasta el año 2014 y fue ahí por la cara fea de Maduro reprimiendo, encarcelando a miles y miles de personas, y se le cayó esa presentación de demócrata ante todo el mundo".

"Todo este camino de libertad ha sido un camino de sacrificio, no solo de nosotros, sino de mucha gente que quizá son anónimos, pero que han entregado su libertad y sus vidas en esta larga lucha por la libertad en la que seguimos", ha agregado el político.

Por su parte, Javier Moro ha apuntado que "Leopoldo tiene una historia que si yo me la invento no se la cree nadie" y, además, ha puesto en valor la posición de Lilian Tintori, esposa de López, que se convirtió en "la caja de resonancia de todo el apoyo internacional": "Había cierto apoyo internacional a los opositores, pero se pensaba que Maduro estaba aislado, pero no. Maduro tenía el apoyo de dinero y armas de Rusia, Irán, China... Eso es lo que no se veía tanto entonces".

Finalmente, el escritor ha querido recalcar que Nos quieren muertos narra la historia de Leopoldo López desde dentro y ahonda en cómo tomó su familia que se sacrificase por el país: "Leopoldo es el Navalni de Venezuela, el Monseñor Álvarez... A mí lo que me interesó es contar ese drama familiar".