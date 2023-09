¿Estuvo Kiko Rivera en el punto de mira de ETA?

Centrado en su faceta musical e intentando alejarse de los medios de comunicación, Kiko Rivera ha vuelto a colocarse en el foco tras sus declaraciones en el podcast The Wild Project, donde se tratan temas como la adicción a las drogas.

Durante su intervención, el DJ explicó uno de los momentos más traumáticos de su vida: "Yo estaba en el colegio, en el internado, y de repente aparece mi madre a recogerme. Me saca de la clase y me lleva para casa. Me mete en casa y me tiene 15 días sin salir. Venían amigos a verme, pero no podía salir de casa. No me dejaban salir al jardín. Yo no entendía nada".

El artista explicó, además, cómo se enteró del motivo por el que su madre no dejaba que se relacionase con nadie más allá de los muros de su casa de La Moraleja: "Con los años, me comentó que había estado amenazado por ETA. ¿Tiene sentido? Puede tenerlo. ¿Que sea verdad? No lo sé. Cuando me lo dijo estaba llorando de una manera brutal. No sé ya qué pasó. Luego me quedé otros 15 días encerrado por si acaso me seguían buscando".

Así, este viernes, Gema López, desde Espejo Público ha destacado que había contactado con gran parte del entorno de Isabel Pantoja y nadie le había confirmado la veracidad de esta información. Incluso, Chelo García-Cortés, la periodista con la que la tonadillera tenía una gran relación, desconocía este episodio: "Yo no tenía conocimiento y yo he tenido mucha relación con Pantoja y no me lo ha contado nunca".

"Yo no creo que Kiko tenga que inventarse esta historia, pero de verdad es la primera vez que lo oigo y a mí ella nunca me había dicho que alguien ha sido amenazado", ha agregado García-Cortés cuando le preguntaban acerca de una posible invención por parte de la cantante.

Por su parte, Nacho Gay, periodista y colaborador de la sección Más Espejo del matinal ha señalado que el relato de Kiko Rivera podría ser cierto: "Hubo listas, no solo las que descubrió la Policía y la Guardia Civil en las intervenciones que hizo a ETA, sino listas filtradas e interesadas por la propia banda".

Finalmente, Pilar Vidal ha optado por "poner en cuarentena" el relato del DJ: "Es verdad que, en aquella época, el objetivo de la banda terrorista ETA eran familiares o hijos de gente conocida, pero me extraña que jamás se haya filtrado".