Joaquín Prat habla con los padres de un menor que apuñaló a otros dos compañeros: "Hay que pedir disculpas por lo que hizo"

El pasado 7 de septiembre, un joven de 16 años apuñaló a otros dos menores de 14 y 16 años en plena calle. Este viernes, los padres del agresor han visitado el plató de Vamos a ver para explicar cómo y por qué sucedieron los hechos.

Desde el comienzo de su entrevista con Joaquín Prat, donde los padres del menor han preferido no mostrar sus rostros, han destacado que su objetivo no era justificar el comportamiento de su hijo, aunque sí han apuntado que el menor estaba "totalmente desesperado" por el bullying que sufría en el centro escolar.

Además, ambos han coincidido en que el incidente podría haberse evitado: "Le preguntaba por qué estaba más agresivo, pero mi hijo me decía que no le pasaba nada. Pedí cita para llevarle al psicólogo, pero no quiso ir y me decía que no estaba loco. Ahora es algo normal ir, pero él no lo asimilaba".

Asimismo, los progenitores han asegurado que, en alguna ocasión, llegó a casa con arañazos hechos en el colegio, pero nunca les contó que estaba siendo víctima de las burlas y los ataques de sus compañeros. El día que tuvo lugar el apuñalamiento, tal como ha explicado el padre del menor, los agresores le habían robado el móvil y fue "la gota que colmó el vaso". Sin embargo, los padres han señalado que, antes de su hijo cargase contra sus acosadores, estos le "pincharon" a él y que la navaja era de uno de los menores que le agredió.

Pese a que aún no ha tenido lugar el juicio, el joven ya se encuentra, por deseo expreso de sus padres, en un centro de menores. Así, los progenitores han asegurado que ya han notado un "cambio en su comportamiento". De la misma manera, la familia ha querido pedir perdón públicamente por lo ocurrido.

"Me siento mal porque no lo tenía que haber hecho y había otras formas de solucionarlo. Mi hijo ha sufrido muchísimo también y no quiero que ningún otro chico vuelva a sufrir", han sentenciado los padres del menor, cuya actitud ha sido aplaudida por Joaquín Prat.