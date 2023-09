Gloria Camila acude con Ortega Cano a su puesto en 'Espejo Público', pero se niega a que su padre intervenga en el programa

La incorporación de Gloria Camila Ortega a la plantilla de colaboradores de Espejo Público se convirtió en uno de los fichajes estrella del matinal para su nueva temporada que, además, sumó a sus filas a la periodista del corazón Gema López.

Así, la joven se ha convertido en una gran fuente de noticias para el programa de Antena 3, donde no evita contestar a ninguna pregunta. Eso sí, siempre con la prudencia que la caracteriza.

Este jueves, Gema López ha asegurado que Gloria Camila había acudido acompañada a su cita con Espejo Público y su acompañante no era otro que José Ortega Cano, en el punto de mira, sobre todo, a raíz del anuncio del nuevo matrimonio de su exmujer, Ana María Aldón.

Ante esto, López ha preguntado a Gloria Camila si era posible "raptar" al extorero para que interviniera en directo en Espejo Público, a lo que la joven ha sido muy tajante: "No porque yo no le he traído para eso. Si le aviso con tiempo, estoy segura de que estaría encantado, pero así... No le voy a poner en ese compromiso".

Una respuesta que sus compañeros, lejos de haberse sentido molestos por la negativa de Gloria Camila, han aplaudido destacando que la colaboradora estaba "sobreprotegiendo a su padre". "Me parece fenomenal y muy bonito que quiera estar contigo apoyándote", ha sentenciado Gema López.