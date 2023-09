Gloria Camila asegura haber hablado con Froilán: "Está feliz, mejor que nunca, trabajando y centrado en sí mismo"

Desde que Froilán se marchó a Abu Dabi para alejarse del foco mediático español, poco o nada se sabe acerca de su vida. El joven, optó por dejar de ser uno de los protagonistas de la crónica rosa de nuestro país tras protagonizar varios escándalos y, por ello, puso tierra de por medio siguiendo el ejemplo de su abuelo.

Este jueves, la periodista y escritora Carmen Duerto ha destacado que el pasado miércoles mantuvo un encuentro con Jaime de Marichalar, padre de Froilán, donde pudo hablar con él acerca de la situación del joven en el país árabe.

"Jaime me dijo que se había difundido que su hijo le había llamado desesperado, llorando, diciendo 'tráeme a España, quiero volver, no aguanto más aquí'. Dice que esto es absolutamente falso, que nada más allá de la realidad. Se lo inventan. A él le encantaría saber quién estaba presente para escuchar esa conversación entre él y su hijo", ha explicado Duerto.

Por su parte, Gloria Camila ha comentado que había hablado esta misma mañana con el sobrino del rey Felipe VI: "Yo me llevo bastante bien con Felipe, yo le llamo Felipe. Yo le he escrito porque, sabiendo que íbamos a hablar del tema, creo que es mejor hablar directamente con la persona".

"Lo que me dice Felipe es que está en su mejor momento, que está bastante feliz, que está trabajando, centradísimo en sí mismo y que está con su abuelo y no puede pedir nada más", ha comentado Gloria Camila. "Allí está con su abuelo, está trabajando... Él me ha dicho que está mejor que nunca".

La colaboradora ha confesado que no le había preguntado a Froilán cuándo pensaba regresar a España y, además, ha expuesto que podía proponerle entrar en directo algún día en Espejo Público, pero no sabía si él iba a querer o poder aceptar: "Él está muy apartado de la prensa. Siempre ha querido estar apartado. De hecho, como se le ha metido tanto, a veces le entiendo".