Iñaki Urdangarin está con Ainhoa Armentia en Bidart, pero no ha firmado aún su divorcio con la infanta Cristina

Desde que los medios de comunicación confirmaron la relación extramatrimonial entre Iñaki Urdangarin y su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia, han sido muchos los rumores acerca de cuándo firmaría la infanta Cristina el divorcio con el exduque de Palma.

Pese a que en un primer momento se apuntó que los trámites se formalizarían cuando Irene, la hija pequeña del matrimonio, alcanzase la mayoría de edad, lo cierto es que la joven cumplió 18 años el pasado 5 de junio y la situación entre sus padres sigue estancada.

Así, este jueves, Pepe del Real ha comentado, en Vamos a ver, cómo han sido las vacaciones de Iñaki Urdangarin en Bidart: "Todos pensábamos que estaba solo y mucha gente hablaba de un distanciamiento con Ainhoa".

Sin embargo, tal como ha explicado del Real, aunque en las imágenes no se puede ver a Ainhoa, el cámara que ha captado al exduque sí ha sido testigo de que la mujer estaba acompañando al exjugador de balonmano: "Estaban felices, haciendo vida de pareja, no se evidenciaban gestos de crisis entre ambos y había gestos de cariño".

"Las cosas están bien con Ainhoa, estuvo acompañado por ella. La pareja estuvo disfrutando del que creo que puede ser el lugar de vacaciones y la casa que se va a quedar Urdangarin", ha agregado el colaborador. Por su parte, Paloma Barrientos ha destacado que el divorcio de la infanta Cristina "no es inmediato": "El único problema que hay es el tema económico de Iñaki Urdangarin".

"Ahora mismo no tiene trabajo, está de vacaciones... Me pregunto quién paga esto porque él no ha devuelto ni un euro, a pesar de que tuvo su sentencia judicial", ha agregado la periodista.