Alessandro Lecquio asegura que Juan Carlos I está "muy dolido" porque "no le dejan ir a la jura de bandera de su nieta Leonor"

La nueva visita de Juan Carlos I a Sanxenxo con motivo de su participación en las regatas celebradas en la comunidad gallega ha vuelto a poner en el foco la relación del emérito con el resto de miembros de su familia.

Tal como se apuntó el pasado martes, se espera que el próximo viernes la infanta Elena visite a su padre en el municipio pontevedrés. Asimismo, los colaboradores de Vamos a ver comentaron que les resultaba extraño que la hija del emérito no le hubiera recibido en el aeropuerto, como había sucedido en otras ocasiones.

Así, este miércoles, Sandra Aladro ha apuntado que, en los próximos días, Juan Carlos I recibirá una visita de lo más "especial", aunque la periodista ha recalcado que no podía desvelar de quién se trataba. Ante esto, Isabel Rábago ha señalado que la única visita que a ella le sorprendería es la de la reina Letizia.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha apuntado: "A mí lo que me cuentan es que Juan Carlos está muy dolido porque hasta hace poco estaba convencido de que iba a asistir a la jura de bandera de su nieta Leonor, pero no le dejan ir. Para mí es una ignominia institucional y una aberración constitucional que no esté presente la persona que hizo posible la Constitución".

"Este señor ha cometido muchísimos errores, estamos todos de acuerdo, pero, bajo mi punto de vista, muchos menos que los que justifican el terrorismo y a ellos no les ponen pegas para ir al Congreso", ha sentenciado el conde.