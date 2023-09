Susanna Griso se quita el pinganillo y olvida despedir 'Espejo Público': "Me encanta quitármelo porque me siento libre"

Desde las 8:55 horas, de lunes a viernes, Susanna Griso está en alerta constante ante las posibles noticias y cambios de última hora que puedan suceder tanto en nuestro país como fuera de él para informar a la audiencia de Espejo Público de todo lo que acontece.

Por ello, no es de extrañar que, en algunos momentos, la presentadora catalana quiera desconectar de las múltiples instrucciones que recibe a través del pinganillo que lleva colocado en su oreja durante las más de cuatro horas que dura el matinal.

Así, este jueves, Susanna Griso ha protagonizado un momento que ha generado las risas en el plató del programa de Antena 3: Miquel Valls, copresentador de la sección social de Espejo Público, ha tenido que advertir a su compañera de que debía despedir el matinal.

Griso, entre risas y aspavientos, ha reconocido que había decidido quitarse el pinganillo y, por eso, no había escuchado las instrucciones que le estaban dando los directores: "A mí es que me encanta quitármelo porque me siento libre y no me tengo que despedir". Tras esto, la periodista ha recordado, como cada día, cuál es la programación de Antena 3 a lo largo del día.