Desde que Gema López se incorporó a la plantilla de Espejo Público no hay día que la sección dedicada al mundo del corazón en el matinal no cuente con una noticia bomba... y este martes no iba a ser menos.

El pasado lunes tuvo lugar el funeral de María Teresa Campos en Madrid que, tras varios cambios de fecha, por fin pudo celebrarse. En el evento se reunieron personalidades de todo tipo de nuestro país que quisieron dar su último adiós a la comunicadora.

Así, cuando solo quedaban unas horas para que tuviera lugar la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quiso tener un gesto con Terelu Campos y Carmen Borrego.

Este martes, Pilar Vidal, desde la redacción del matinal de Antena 3, ha explicado que Sánchez citó a las hermanas en Moncloa para hacerles entrega de un detalle que Terelu sacó dentro de un sobre. Tal como ha explicado la periodista, en el sobre se incluía una fotografía de María Teresa Campos y Pedro Sánchez dedicada con el político.