Álex Rodríguez señala que Paulina Rubio le bloqueó en las redes sociales: "No me gusta hablar de quien censura a la prensa"

En los últimos días, Paulina Rubio ha vuelto a colocarse en el foco mediático después de que los asistentes a un concierto en Perú asegurasen que la cantante había desafinado en varias ocasiones. Esto se suma a los rumores de que, en algunas ocasiones, la artista habría actuado, presuntamente, afectada por el alcohol.

Este miércoles, el periodista Álex Rodríguez, afincado en Miami desde el año 2017, ha comentado en Vamos a ver el caso sin entrar en muchos detalles y, antes de dar paso al vídeo que introducía la noticia, ha soltado una nueva bomba.

"Paulina Rubio me tiene bloqueado en las redes sociales", ha explicado el periodista, a lo que Joaquín Prat, presentador del matinal de Telecinco, entre risas, ha apuntado: "Por algo será".

"Hace años saqué en mi programa de Estados Unidos los problemas judiciales que Paulina tiene con el padre de su segundo hijo y ella me bloqueó. Así que, desde entonces, no hablo casi nada de ella porque no me gusta cuando alguien censura a la prensa".