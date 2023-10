Antonio Rossi, en exclusiva, sobre la visita de Gabriela Guillén a Bertín Osborne: "Ella iba a enseñarle las ecografías, pero la dejó tirada"

Desde que los medios de comunicación se hicieron eco del embarazo de Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne, la joven ha estado en el punto de mira y cuenta con varios equipos de periodistas pendientes de todos sus movimientos.

Así, en las últimas semanas, los medios habían apuntado que Guillén habría mantenido un encuentro con el cantante. Una supuesta reunión de la que, este viernes, Antonio Rossi ha dado todos los detalles en Vamos a ver.

Desde el Club Social del matinal de Telecinco, el colaborador ha desmentido que el encuentro del pasado 20 de septiembre entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne llegase a producirse: "Todo lo que se ha dicho va a cambiar en el momento que desvele lo que ocurrió el pasado día 20".

"Ella acudió a casa de Bertín, pero él no estaba en casa. No hubo cita, no hubo encuentro. Ella fue a casa de él porque pensaba que iba a estar. Fue a llevarle las ecografías y a contarle una cosa personal del bebé que está en camino", ha relatado Antonio Rossi.

"Se había ido por un tema familiar con su padre y no estaba en casa", ha agregado el colaborador, bajo la atenta mirada del resto de sus compañeros. "Gabriela Guillén suponía que Bertín iba a estar en casa y, cuando llegó, no estaba. Llamó al timbre y se dio la vuelta porque no hubo encuentro. Desde que se anunció el embarazo, no ha habido encuentros. Sí que ha habido llamadas y mensajes", ha destacado Rossi. "Los amigos de Bertín están más pendientes de ella que el propio Bertín", ha sentenciado Antonio Rossi.