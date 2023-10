La trayectoria profesional de Almudena Cid es intachable. La exgimnasta rítmica, que hoy ha visitado el plató de Espejo Público, es la única que ha disputado cuatro finales de Juegos Olímpicos. Sin embargo, el éxito tuvo para la deportista un precio bastante alto.

"Creo que para un deportista que llega a la élite el camino es arduo y difícil, pero en mi caso lo que me trae aquí hoy es el bullying. Yo no creo que lo haya sufrido, pero es verdad que cuando destacas desde pequeña en una disciplina deportiva en el colegio ya te sientes un poco diferente al resto", ha comenzado contando Almudena Cid.

"Yo no iba a los cumpleaños de mis compañeras de clase, cuando tenía algún éxito, de repente, igual aplaudían en clase y yo no quería porque eso me iba a alejar aún más de las amigas...", ha agregado la mujer que, aunque ha destacado que los profesores fueron encantadores, ella se iba sintiendo cada vez más aislada.

La exgimnasta ha agregado que apenas podía pasar tiempo con sus compañeras y amigas debido a los estrictos horarios de sus entrenamientos y a la dificultad para compaginarlos con una vida social y los estudios: "El poco rato que tenía, que era el recreo, me quedaba haciendo deberes. Si bajaba a jugar, jugaba con los chicos al fútbol".

Asimismo, Cid ha llevado al matinal uno de sus diarios: "Lo empecé a escribir cuando, con 14 años, me tuve que alejar de mi familia y viajar a Madrid. Intentaba trasladarles la menor angustia posible. Yo no tenía un círculo de amigas, como tal. Cuando veo un grupo de amigas que salen por ahí, que van juntas... Yo esto no lo he tenido nunca. Cuando llegué al equipo, mi grupo de amigas eran las gimnastas de la selección nacional".

La mujer ha agregado que el motivo por el que empezó a escribir su diario fue porque sintió que su mejor amiga estaba dándole de lado. "Ya estoy aquí otra vez. La verdad es que el día de hoy fue como el de ayer, lo único es que una amiga me ha contestado, me pega espantones, no me trata demasiado bien. La verdad es que está cambiando mucho y me gustaría decírselo, pero no sé cómo porque sé que se va a enfadar, se lo va a decir a todas y luego me van a criticar, se van a arropar entre ellas y prefiero ahorrarme estos problemas", escribió Almudena Cid en su diario.

"Esta era la forma que tenía de sacar esto, mi situación personal. Vivíamos entrenando ocho horas diarias y no teníamos casi tiempo para jugar", ha agregado la deportista que, sin embargo, ha reconocido que ha recuperado la relación con esa antigua amiga.

Finalmente, Cid ha comentado cómo atajar el bullying: "El silencio acaba cuando es plural. En el momento que a esa personita que está aislada se le une alguien, el bullying termina porque esta persona está unida y lo comunica a los padres".