Alicia, la joven que se hizo viral por quejarse de la batería de su móvil: "Soy muy sensible, lloré por el mal trato que recibí en la tienda"

Cuando adquirimos un teléfono móvil esperamos que este funcione a la perfección y, si no es así, lo lógico es exigir responsabilidades al local en el que hemos adquirido el aparato. Esto fue lo que intentó hacer Alicia.

La joven acudió a una tienda para exponer sus problemas con su teléfono móvil y, a su salida del establecimiento, grabó un vídeo que subió a sus redes sociales. En el clip, Alicia aparece llorando, desconsolada, exponiendo que la batería de su teléfono apenas duraba unas horas.

El vídeo ha sido muy criticado por los usuarios en las redes sociales y, este lunes, la creadora de contenido ha visitado el plató de Espejo Público, donde ha explicado el motivo real por el que lloraba en su vídeo: "La gente se quedó a ver solo el primer minuto, pero el vídeo dura cuatro".

Los problemas de las influencers a mi es q m dejan loca pic.twitter.com/MUxIqUKIvF — 2 litronas (@catbeer666) September 28, 2023

Así, Alicia ha expuesto que el motivo de su llanto se debe al trato que recibió en la tienda: "Soy una persona muy sensible y entiendo que el chico que me atendió podía tener un mal día, pero yo me sentí muy mal y lloré por el mal trato que recibí". Por ello, la joven decidió grabar su mala experiencia.

Tras esto, la influencer ha explicado que otro empleado le ofreció tres soluciones a su problema con la batería del dispositivo y que las estaba poniendo en práctica. Una de ellas, colocar una batería externa que cargue el aparato cuando sea necesario. Finalmente, Alicia ha reconocido que se "arrepiente" de haber publicado el vídeo, aunque también le ha servido para hacerse "más fuerte" mentalmente ante las críticas de otros internautas.