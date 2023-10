La madre de Nano, el joven viral por su lección de vida, narra su experiencia laboral: "Sufrí acoso sexual en mi último trabajo"

En las últimas semanas las redes sociales se han hecho eco de la situación de David, más conocido como Nano, quien no dudó en narrar cómo era su vida. El joven, de 22 años, cuenta con dos trabajos para poder ayudar a su familia a salir adelante.

Tras recalcar que su objetivo era concienciar a los jóvenes y evitar que aquellos que más tienen pongan pegas a la vida, el joven ha comentado en Espejo Público que, actualmente, trabaja por las mañanas como repartidor de Amazon y, por las tardes como camarero en un restaurante de la cadena Vips.

Asimismo, el joven ha acudido acompañado de su madre al plató del matinal de Antena 3. La mujer ha relatado cómo fue su última experiencia laboral, donde fue acosada sexualmente por uno de sus jefes: "Me pidió fotos íntimas, yo me negué y a la mañana siguiente me llamó otro de los jefes para decirme que no volviera más".

Por su parte, Nano ha recordado cómo fue el maltrato que tanto su madre como él y sus otros dos hermanos recibieron por parte de una de las parejas de la mujer.

Finalmente, Lorena García ha leído en directo la oferta de trabajo que una plataforma petrolífera le hacía a Nano: "Es un trabajo con un sueldo y unas condiciones dignas, en Puertollano y, además, te dan la oportunidad de ascender si tienes una buena actitud". Una oferta que el joven ha recibido de buen grado y sin poder evitar una sonrisa de satisfacción.