Nano, el joven viral por su lección de vida, visita 'Mañaneros': "Mi hermana necesitaba una figura paterna y verme responsable"

David, más conocido como Nano, se hizo viral en las redes sociales después de compartir con los usuarios una lección de vida. En su vídeo, el joven explicaba que tiene dos trabajos con los que puede sacar adelante a su familia.

Este jueves, Nano ha visitado el plató de Mañaneros, donde no ha dudado en responder a todas las preguntas recogidas por los espectadores del matinal de La 1. Así, el joven ha explicado que su manera de ver la vida tiene que ver con situaciones a las que ha tenido que enfrentarse desde muy pequeño.

Además, Nano ha apuntado que perdió a su padre cuando solo tenía tres años y, puesto que sus hermanos también se criaron sin una figura paterna, él decidió asumir estas funciones: "Mi hermana tenía que verme responsable, necesitaba una figura paterna y ver cosas en mí".

El joven también ha respondido a las críticas acerca de que un empresario le haya regalado un coche y le hayan ofrecido un trabajo y, por ello, se desvirtúe su reclamo en las redes sociales: "No me da miedo, para nada. Yo hice un vídeo en el que contaba mi historia. Lo que me está pasando es secundario. Gracias a mi historia estamos viendo que hay más gente en mi situación y que hay mucha gente buena".

Respecto a la educación que dan los padres actualmente, el joven ha aconsejado que quienes puedan permitirse todos los caprichos de sus hijos no se los den si no los merecen realmente: "Así, el niño aprenderá unos valores. Mis valores son gracias a mi madre".

Asimismo, Nano ha recalcado que su primer trabajo lo consiguió con 16 años, cuando decidió hablar con su madre para abandonar los estudios y comenzar a buscar una manera de conseguir más ingresos para su casa: "Mi madre quería que yo estudiara y a mí nunca me ha faltado un plato de comida en la mesa".

En cuanto a su aspecto, algunos espectadores han planteado que quizá el éxito de su vídeo era por su apariencia, a lo que el joven ha explicado: "Creo que el mensaje es igual. La cosa no va del físico. El mensaje es el mismo que si hubiera hecho un vídeo en negro. Es lo que pienso y la realidad que hay hoy en día".

"Me considero feliz. He pasado muchos momentos muy malos, pero los momentos con mi madre no los cambio por nada. Merece más la pena lo bueno que lo malo", ha agregado el joven que, finalmente, ha sentenciado que su sueño habría sido ser modelo, aunque nunca se había centrado en él mismo y, por tanto, no había logrado su aspiración aún: "Nunca me atreví a invertir en mí".