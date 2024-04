'Supervivientes' da una segunda oportunidad a los expulsados: "Uno de vosotros volverá a la isla"

Carlos Sobera arrancó Supervivientes: Tierra de Nadie adelantando a Laura Matamoros, última expulsada de la edición, que tenía una noticia que explicaría el porqué sigue en Honduras.

Desde la salida de Carmen Borrego del programa por prescripción médica y el rechazo de Nagore de ir a cambio del mismo caché, quedó un hueco libre en la isla más codiciada de Telecinco. Y había que ocuparlo.

"El Dios Poseidón tiene un mensaje para vosotros", le dijo Sobera a Laura Matamoros, Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja, los cuatro expulsados de la edición. "Uno de vosotros va a tener la oportunidad de volver a ser concursante oficial", anunció con entusiasmo.

El presentador añadió que debía confirmar si estarían o no dispuestos a ello, dado que había que abrir una votación. "Yo quiero seguir disfrutando de la isla", aseguró Matamoros.

"Me encantaría volver porque tengo cuentas pendientes", señaló Calleja. "A mí me quedó mucho por vivir, tuve una nominación injusta", indicó Lorena Morlote, que fue la primera expulsada. Rocío Madrid no se creía que estaba diciendo que sí: "Tengo que arreglar situaciones".

De este modo, Carlos Sobera les aseguró que sería el jueves, después de anunciar qué concursante sería el expulsado, cuando abriría la votación con el concursante que saliera.