'Supervivientes' expulsa a una de sus protagonistas: "Es lo que quiere la gente..."

Supervivientes vivió este domingo una nueva gala de expulsión. En este caso, hubo relativa sorpresa, ya que la eliminada definitiva por la audiencia fue una de sus protagonistas, Laura Matamoros, que se queda a las puertas de vivir la unificación.

La hija de Kiko Matamoros se convierte así en la cuarta expulsada del concurso. "La gente es lo que quiere, es un concurso...", intentó restarle importancia Laura a la decisión de la audiencia.

La noche arrancó con Blanca Manchón consiguiendo aguantar más tiempo que el resto de sus compañeros en el juego de líder, lo que la convertía en inmune: "Lo necesitaba".

Después, Kiko Jiménez se salvaba el primero de la votación por la expulsión y, tras esto, el duelo final iba a estar entre Laura y Arantxa del Sol, siendo expulsada la primera.

"Esta experiencia ya la he vivido y ya me toca volverme con mis hijos, no podía más de no saber nada de ellos. Estoy feliz de haber vivido esta experiencia de esta manera, totalmente diferente de la primera", selañó la influencer.