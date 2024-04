La sorprendente decisión de Nagore Robles sobre su posible entrada en 'Supervivientes': "Creo que merezco entrar desde el día uno"

Los espectadores de Supervivientes estaban en vilo esperando la ansiada respuesta de Nagore Robles tras proponerse como sustituta de Carmen Borrego -que abandonó por motivos médicos- con una condición: cobrar el mismo caché que la exconcursante.

La dirección aceptó la propuesta, pero hasta el martes no se conoció la respuesta final. "Lo he pasado muy mal y no he dormido", explicó Nagore junto a Carlos Sobera. "Estoy muy agradecida y también al público, sé que tengo mucho apoyo", añadió sonriente en los medios del plató.

"Yo no abandono, no desisto, no me bajo de la rueda y voy al 200%", afirmó. La mujer sostuvo que si iba al concurso, sería para conseguir el maletín: "Iré a por todas".

Hasta ese momento, parecía que iba a aceptar, pero todo dio un giro de 180 grados: "Creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y buena concursante como para empezar desde el día uno". De esta forma, expuso que no quería gastar la oportunidad entrando un mes después.

También dio a entender que se valoraba lo suficiente como para no entrar en sustitución de nadie. "Quiero hacer el concurso entero, pero en la siguiente edición".

Tras la decisión final de no participar como sustituta de Carmen Borrego, Carlos Sobera hizo el anuncio que Nagore esperaba, aunque no es oficial: "¡En la próxima edición de Supervivientes 2025, se encontrará Nagore Robles!".