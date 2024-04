Los motivos por los que se truncaría la participación de Nagore Robles en 'Supervivientes'

Tras la marcha obligada por motivos médicos de Carmen Borrego, quedaba una vacante libre en Superviventes para sustituir a la hija de María Teresa Campos.

"Nagore quiere ir como candidata", propuso Makoke desde el plató. "Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy", respondió Nagore Robles. Los superiores del programa se lo tomaron como un reto. "La dirección se ha comprometido a hacerlo", le respondió Sandra Barneda.

Nagore, que evitó dar una respuesta en la noche del domingo, explicó que debía hacer una llamada por un compromiso laboral. "El martes nos respondes en Tierra de Nadie", le dijo Sandra Barneda al final del programa. "Una decisión así no se toma a la ligera", se justificó la vasca.

Ahora, Marta Peñate ha destapado las confesiones de Nagore Robles, fuera de cámaras, sobre ser concursante de Supervivientes. Según la tertuliana, "en petit comité", robles les dijo que "ella iría, pero si le posponen todos los trabajos que tiene pendientes, sobre todo las colaboraciones con algunas marcas a las que ella no quiere fallar porque tiene contrato y compromiso con ellas".

"Realmente, sé que se lo está pensando porque me dijo que tenía miedo, sobre todo por el hecho de que no se había preparado para ir. Yo le contesté: 'no te preocupes porque yo tampoco me preparé'", ha revelado Peñate, que asegura saber cuál es el verdadero miedo de Nagore y que truncaría su participación.

"No se refería al tema físico, ella hacía más hincapié en la preparación psicológica. A mí me confirmaron mi participación dos meses antes, y eso te da tiempo a asimilar todo lo que se te viene, a ella no le daría tiempo más que de hacer su maleta".

Sobre si cree que irá finalmente, ha dicho: "Suso, Sandra y yo, durante la publicidad, debatimos sobre las posibilidades que existen de que Nagore acabe en Honduras. Suso y yo creemos que hay pocas, pero Sandra tiene fe. Yo simplemente creo que es muy precipitado para una persona como Nagore, ya que a ella le gusta tenerlo todo controlado".