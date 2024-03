La decisión de los médicos de 'Supervivientes' sobre Carmen Borrego: "Es un cuadro de ansiedad reactiva"

Carmen Borrego tuvo que ser evacuada en Supervivientes por ansiedad. La concursante llegó incluso a hablar con su hermana, Terelu Campos. "Me he dado cuenta de que mamá ya no está, no me está esperando", le decía entre lágrimas, por la muerte de su madre, María Teresa Campos.

Durante la noche del jueves, la concursante obtuvo el comunicado del equipo médico definitivo: "Tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento médico y psicológico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad".

"Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactiva, se aconseja que cese su participación en el programa", concluyó el comunicado que leyó Jorge Javier Vázquez. "Pensé que estaba un poco mejor, pero veo que no", respondió Borrego a la noticia.

El equipo médico aconseja que Carmen Borrego cese su participación en el programa



🏝️ #SVGala4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/UTYqJktcXE — Supervivientes (@Supervivientes) March 28, 2024

Carmen explicó que se iba con pena: "No podía aguantar mucho más, pero sí un poco". También recalcó que había superado muchas barreras en el programa, como su vértigo. "Me causa dolor que todo acabe de esta manera", afirmó cabizbaja.

José Carlos Bernal, marido de Carmen, le mandó un mensaje de ánimo: "Estamos muy orgullosos de ti, y sabemos que estás orgullosa de todo lo que has superado. Esto no dependía de ti. Tenemos muchas ganas de abrazarte".