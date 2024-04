Blanca Manchón carga contra varios de sus compañeros de 'Supervivientes': "Me ha dolido mucho"

Blanca Manchón fue expulsada dos semanas atrás de Supervivientes, pero, como todos los expulsados, acabó en Playa Limbo con Kiko Jiménez y Laura Matamoros. Tras la expulsión definitiva de esta última, llegó el momento de la unificación.

Los concursantes de Playa Limbo, Arantxa del Sol, Blanca y Kiko, se integrarían con el resto de sus compañeros. Para ello, Carlos Sobera les hizo ir hasta la Palapa para dar el comunicado.

La windsurfista repasó su relación con sus antiguos compañeros: "Miri cambia de voz a la hora de meterse en las conversaciones para destacar".

Explicó que gracias a la concursante, el resto de los Supervivientes fueron a por ella. "Busca su propio programa en el conflicto con las personas", aseguró.

También tuvo palabras para Gorka, quien aseguró que era su "mayor decepción". Los motivos fueron claros: "Me ha traicionado. Se ha dejado llevar por los nervios y me ha dejado de lado y me ha dolido mucho".