Carmen Borrego revela las "barbaridades" de Ángel Cristo: "Están grabadas y no se pueden emitir"

Carmen Borrego y Kike Calleja ya han recuperado la normalidad de sus vidas tras regresar de Supervivientes. Así, desde el plató del Club Social de Vamos a ver, donde ambos trabajan como colaboradores, han comentado cómo ha sido la convivencia en los Cayos Cochinos.

Uno de los concursantes que más conflictos está generando es Ángel Cristo, quien no para de tener problemas con todos sus compañeros, algo que no ha sorprendido a ninguno de los dos colaboradores del matinal de Telecinco.

"Convivir con Ángel Cristo es... cuanto menos, difícil. Es una persona que es sibilina, cada vez que se ha acercado a mí le he hablado como si él no hubiera dicho nada porque él sabe que si se victimiza la audiencia va a estar con él", ha señalado Carmen Borrego.

"Mira, ha dormido entre Kike y yo. Ninguno de los dos le ha dicho 'oye, aquí no estés'", ha agregado la hija de María Teresa Campos. Por su parte, Kike Calleja ha completado que Ángel ha ido "diciendo barbaridades de su familia".

Asimismo, Adriana Dorronsoro ha querido saber si estos ataques han sido "fuera de cámaras", a lo que Borrego ha respondido que "esas barbaridades están grabadas y no se pueden emitir". "¿Es verdad que ha dicho cosas mirando a cámara y dirigiéndose a alguien en concreto que no se pueden emitir?", ha cuestionado Joaquín Prat, a lo que Kike Calleja ha afirmado: "Son dirigidas a varias personas, de su familia y de gente que no están en su vida".

"Ángel Cristo es de todo menos tonto. ¿A que él no lo dice cuando están en la Palapa, que es en directo? ¡Ahí no lo dice! El directo de esta semana refleja mucho cómo es él, cómo provoca a las chicas y lo hace diariamente", ha sentenciado Carmen Borrego.